Constitución mexicana, con esencia coahuilense

TORREÓN, COAH.-

EN SU ELABORACIÓN PARTICIPARON DIPUTADOS DEL ESTADO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años. En este periodo, ha sufrido 699 reformas y se han modificado la gran mayoría de sus artículos, por lo que únicamente 22 se mantienen intactos.

El magistrado, Jesús Sotomayor Garza, señaló que este documento fue un orgullo porque fue la primera en el mundo que se incluyó garantías de carácter social, en lo correspondiente a la educación, al trabajo, a lo agrario y laboral.

"Había garantías individuales pero no de carácter social, y en México se incorporaron al Artículo 3, 123, 27, por lo mismo, fue una de las Constituciones de vanguardia en el mundo", explicó.

Señaló que, debido a las más de 690 reformas que ha sufrido, se le compara con la Constitución norteamericana, que tiene 27 enmiendas, sin embargo, los principios fundamentales no han cambiado.

El magistrado recordó que hubo coahuilenses que participaron en la elaboración de la Constitución, en el Congreso Constituyente, por Torreón, por ejemplo, estaba como diputado José María Rodríguez, y de suplente Eduardo Guerra.

"Hubo diputados coahuilenses, de Parras, de Torreón, de Saltillo, de Monclova, de Piedras Negras, estuvieron presentes en el histórico acto, en el Teatro Iturbide, en Querétaro, que en 1922 cambió de nombre a Teatro de la República", comentó.

Tan sólo las reformas que corresponden al Poder Legislativo son 355, las del Poder Judicial, 101, y 52 al Ejecutivo. Sotomayor refirió que hay artículos que han sido modificados en diversas ocasiones a lo largo del tiempo, sin embargo, consideró que el Derecho es dinámico, por lo que la norma jurídica debe ser ajustada a la realidad social que se vive, para que no se vuelva obsoleta.

"Eso es lo que se le ha hecho a la Constitución, que esté precisamente evolucionando, cambiando para adecuarla a la realidad, de ahí tantas reformas que ha habido en México", expuso.

Señaló que la Constitución Mexicana es considerada como rígida, pues no es sencillo reformarla, sino que se requiere que las dos terceras partes de las Cámaras de Diputados y Senadores aprueben la modificación, y que la mayoría de las legislaturas locales, en los estados, lo aprueben también.

La Constitución incluye nueve Títulos, que contienen 136 Artículos y 19 transitorios. El Primer Título y sus 38 artículos hablan acerca de los Derechos Humanos, las garantías individuales, y la ciudadanía mexicana, mientras que los siguientes 98 definen la estructura del Estado mexicano.

"Tiene dos partes, una orgánica y una dogmática, que es la que encierra lo que se conoce como derechos humanos, que con anterioridad eran las garantías individuales, y más atrás, en la Constitución de 1824 y 1857, hablábamos de derechos del hombre", comentó Sotomayor Garza.

El magistrado dijo que, en materia penal, se ha reformado el artículo 20, 17, en 2008 hubo una modificación trascendente en este sentido, que impactó a toda la República, con el establecimiento de los juicios orales, lo que anteriormente no se tenía.

"Venustiano Carranza, en 1917, cambió por completo la cuestión de la justicia penal, que la veníamos arrastrando desde casi La Colonia y hasta el 2008 se tocó, porque aunque había reformas, eran parchecitos que se le ponían a los Códigos Penales, y ahora, con esa reforma Constitucional, hay un nuevo sistema acusatorio, los juicios de tipo oral, que ya no nada más es en materia penal sino también en materia familiar, y en mercantil ya la teníamos", expresó.

En términos de las reformas estructurales, señaló que siguen siendo discutibles, al grado de que un sector de la población considera que no debieron realizarse, no obstante, indicó que ya se cuenta con los medios para interponer controversias y acciones de inconstitucionalidad, lo que anteriormente no existía.

"Tenemos que creer en nuestra Constitución, y quienes estamos como funcionarios públicos en el Poder Judicial, hacerla valer", manifestó.

PENDIENTES

Jesús de León Tello, diputado local por Coahuila, señaló que la Constitución, en su momento, fue de las más avanzadas en el mundo, por los temas trascendentales que abordaba, pero a 100 años, consideró que es tiempo de reflexionar al respecto.

"Todavía estamos en la ruta de seguir modificando la Constitución, es un documento donde está nuestra historia, nuestras raíces, mucha parte de las luchas sociales en estos 100 años, incluso hay elementos de Los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos, que se incluyen en la Constitución de 1917 y que siguen vigentes, como los Tribunales federales, los juicios de amparo", expresó.

Consideró que sí hay avances importantes en la actualización de la normativa, pero indicó que se requiere un mayor trabajo en cuanto a temas de derechos humanos y, sobre todo, empoderar más al ciudadano, otorgándole mayores mecanismos para exigir a las autoridades que hagan bien su trabajo, así como el combate a la corrupción.

"La revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, son mecanismos legales del ciudadano para exigir a las autoridades que hagan lo que les corresponde, es la ruta en la que debemos caminar en los próximos años", dijo.

100

AñOS

Cumple la Constitución Política

De México.

699

REFORMAS

136

A 114 artículos, se han realizado en este periodo.

ARTíCULOS

Y 19 transitorios contiene, divididos en 9 títulos.

JESúS SOTOMAYOR,

ROBERTO PÉREZ JIMÉNEZ