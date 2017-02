Afirman que el PRD en Coahuila 'está secuestrado'

TORREÓN, COAH.-

Margarita Aguilar, secretaria del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Coahuila, afirmó hoy sábado que el partido "está secuestrado desde hace años".

Aguilar del Río se refirió a la precandidata al gobierno estatal, Mary Thelma Guajardo, a quien acusó de generar división y desgracia en el interior del partido.

"No estamos de acuerdo con ella, con sus acciones y somos la mayoría, confiamos en que la dirigencia nacional no va a darle esa oportunidad... Necesitamos un cambio, pero no con ella a la cabeza del PRD".

Margarita Aguilar afirmó que "por el momento" no habrá una desbandada de militantes debido a la situación del partido, pues buscan renovarse y dejar atrás a los liderazgos nocivos.