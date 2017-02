Se cae unidad de atención a cáncer

El nuevo Hospital General de Gómez Palacio, que en la pasada administración estatal se prometió con especialidad en oncología, no cuenta con los recursos para el acelerador lineal, equipo indispensable para brindar radioterapia.

El secretario de Salud de Durango, César Franco Mariscal, dijo ayer que la construcción está prácticamente terminada, con el búnker que debe alojar el equipo, pero no se tienen los ocho millones de dólares que cuesta éste.

El exgobernador Jorge Herrera Caldera había dicho que los 1,200 millones de pesos autorizados por el gobierno federal para construir y equipar el hospital garantizarían la terminación del proyecto, porque dicho dinero ya estaba integrado al fideicomiso del Seguro Popular.

Lo que no dijo fue que la compra del acelerador lineal entonces no se tenía autorizada, por lo que el actual gobierno debe partir de cero en las gestiones para su aprobación y con ello, estar en condiciones de echar a andar el área de Oncología.

El secretario de Salud insistió en que no hay recurso autorizado y dijo desconocer por qué se ofreció en el gobierno estatal anterior algo que simplemente no existía. Incluso se llegó a decir que el nosocomio daría servicio a pacientes con cáncer no sólo de La Laguna de Durango, sino también de Coahuila e, incluso, de Chihuahua.

Cabe mencionar que en Torreón existe el proyecto de una Clínica de Prevención y Detección Oportuna de Cáncer en el Hospital General. Sin embargo, no se ha dicho cuándo va a iniciar la obra.