'Chepo' se admira por reacción de la afición

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREóN, COAH. - Sin triunfalismos ni altas expectativas, ecuánime se mostró José Manuel de la Torre luego de la victoria de anoche de sus Guerreros del Santos Laguna, que arribaron a 8 puntos en el torneo Clausura y se colocaron en tercer lugar de la tabla general.

"El equipo generó muchas oportunidades de gol, el portero rival estuvo bastante bien, nosotros no tan bien, porque si las hubiéramos metido hubiera sido más holgado el marcador, es parte del futbol, la pelota parada nos ha ayudado mucho, pero creo que hemos hecho más en jugadas para hacer más goles que los que hemos anotado", describió.

"Chepo" está lejos de conformarse con el funcionamiento de su equipo, prefiere ir analizando en cada uno de los partidos los puntos positivos que le entregan sus jugadores: "no me gusta la palabra "satisfecho", porque es una palabra de confort, sí nos gusta cuando sacamos un buen resultado, pero siempre lo analizamos, ya que tratamos de que no nos tape algunas cosas que quizá podemos mejorar, debemos ser conscientes en el análisis", sentenció.

Sin embargo, el estratega albiverde considera que están en el camino correcto para cosechar los resultados que se plantearon desde la pretemporada: "parte de lo que habíamos buscado desde el principio era mejorar en todos los aspectos, buscar objetivos claros, estar en la parte alta, en estos 4 partidos por lo pronto vamos bien, quizá podríamos estar mejor, pero es lo que hemos cosechado, vamos paso a pasito", dijo.

El momento en que la afición cantó el Himno Nacional Mexicano fue especialmente emotivo para José Manuel de la Torre.

"Es algo que yo nunca había sentido, sí el escuchar el Himno Nacional en muchos lugares, desde niño, con la selección nacional, pero ahora escucharlo dentro del estadio me llamó mucho la atención, me llenó de un gran orgullo y en estos momentos que está pasando el país es muy importante que esta iniciativa que puso el público, de ser más guerreros, estar más unidos, ser más México, lo podamos transmitir a todos, en todos los deportes, en todos los equipos", finalizó.