A rodar mi vida

TORREÓN, COAH.-

Vidas de Sol

Laura Cepeda dedica una parte de su vida a cumplir su pasión de andar en bicicleta por la ciudad, ofreciendo a los ciudadanos, mediante el colectivo Bicionarias Laguna, una opción recreativa diferente para conocer a La Laguna.

Durante los últimos años, el andar en bicicleta se ha convertido en una actividad más común para los laguneros y se suele ver con más frecuencia a grupos de ciclistas por toda la ciudad. Torreón ha vivido un auge en cuanto a la formación de colectivos que incluyen a todo tipo de personas mediante un paseo en bicicleta.

Laura Cepeda junto a otras tres mujeres, Adriana Frayre, Adriana Trujillo y Sandra Trejo, quienes compartían la pasión por las bicicletas fundaron el 8 de marzo de 2014 —el Día Internacional de la Mujer— el colectivo Bicionarias Laguna.

El concepto de Bicionarias está inspirado en su homónimo en Toluca, quienes realizaban rodadas temáticas en aquella ciudad . Laura, quien está casada con el historiador Carlos Castañón, transformó la idea original del colectivo mexiquense para enfocarla en La Laguna y así conocer los lugares históricos que la región ofrece.

"Bicionarias realiza rodadas de diversos tipos como visitas a museos y recintos culturales. Visitamos plazas públicas para que la gente conozca otras formas de entretenimiento distintas a encerrarse en un centro comercial. Mucha gente no sabe todo lo que ofrece la ciudad culturalmente y nosotros buscamos acercar eso a las personas".

"Para mantener el equilibrio, hay que seguir pedaleando"

La vida de Laura ha sido un constante andar en bicicleta. Su afición por este medio de transporte de dos ruedas llegó desde que tuvo su primer triciclo y afirma que aún conserva la bicicleta que recibió a los 14 años de parte de su padre.

"Para ir a la universidad me movía en todos los transportes porque no tenía automóvil propio, así que también agarraba la bici. Tenía amigas que también usaban la bicicleta y así cruzábamos la ciudad todos los días. Los fines de semana así nos movíamos, era muy padre".

Con el tiempo y adaptándose a las necesidades de la vida, Laura dejó gradualmente el uso de la bicicleta y fue mediante el surgimiento de los colectivos ciclistas , que retomó su pasión por ella. El hecho de estar casada con un historiador, la hizo calcular el potencial que tendrían los recorridos si además de disfrutar la experiencia por sí sola, se mezclara con el descubrimiento de la historia de la ciudad.

Despertar ciclista

Laura cree que los laguneros son más conscientes hoy en día y tienen más apertura a andar en bicicleta.

"Ya hay colectivos que tienen muchos años, rodando sin parar. Yo siento que eso ha afectado la consciencia de la gente y de los automovilistas. Las personas que nos hemos bajado de nuestros coches para rodar en estos colectivos nos hemos vacunado en contra ser unos cafres al volante".

Considera que una rodada puede ser suficiente para que se experimente una empatía hacia las demás personas. Los automovilistas son más conscientes de las distancias, el tiempo de los recorridos y las dificultades que atraviesan las personas que utilizan diariamente la bicicleta como medio de transporte.

"Con una rodada cortita te cae el veinte de lo vulnerables que son y ahí se hace un clic muy importante".

Laura menciona que es complicada la organización porque las rodadas se realizan los sábados, el día más social de la semana. La experiencia con Bicionarias ofrece además de un paseo un conocimiento más sobre la ciudad que habitamos.

"Lo que busca Bicionarias es crear una comunidad que recorrar la ciudad en bicicleta que es un medio de transporte limpio, silencioso, divertido. Te permite la convivencia de persona a persona porque es lento y pacífico. La gente viene porque disfruta esa experiencia, no porque esté buscando adrenalina".

Mujeres

Pese a la evolución que se ha dado en las últimos decadas en temas de inclusión a la mujer, el machismo sigue formando parte de la sociedad. El colectivo sirve a algunas mujeres a que retomen seguridad en sí mismas mediante los paseos en bicicleta.

"Lo que yo empecé a ver era que algunas mujeres me decían que sus maridos no las dejaban ir a las rodadas, que les daba miedo que les pasara algo o que se cayeran de la bicicleta. Ahí nos dimos cuenta de que en realidad existe mucho machismo. A las mujeres se les limita a andar en bicicleta porque les inculcan el miedo de que les va a pasar algo".

A raíz de aquellos testimonios de parte de mujeres, Bicionarias realizó una rodada junto a la Asociación Civil Mujeres generando cambios (Mugec), para invitarlas a contar sus historias y realizar un picnic.

"Fue muchísima gente y nos contaron las historias de cómo empezaron a andar en bicicleta. Había personas a las que les habían quitado su bicicleta por alguna caída. Es una forma de control porque cuando la mujer se sube a una bicicleta se vuelve libre. Queremos que vengan al colectivo para que se den cuenta de que con sus piernas pueden no depender absolutamente de nadie".

El colectivo ha ayudado a tomar consciencia en las mujeres de la libertad e independencia que poseen. Laura considera que se ha roto con los miedos inculcados desde la infancia y exhorta a todas las personas a utilizar la bicicleta.

"Yo creo que muchas mujeres se han dado cuenta de que los temores que nos inculcan desde pequeñas son infundados y que la libertad es real. Andar en la bicicleta sin depender de nadie, ni siquiera de tener dinero para ponerle gasolina al carro, es real".

La Laguna

Laura ha sido en los últimos años una de las personas más ocupadas en mostrar el patrimonio histórico de Torreón. Ella se considera lagunera por adopción, pues nació en Monterrey y vive en La Laguna desde los cinco años.

"Yo me la he pasado bomba aquí. Lo que más me gusta de la región es la gente. Me gusta que es una comunidad que se recupera, que no pierde la fe. Es importante que las personas consoliden el orgullo de haber nacido aquí.