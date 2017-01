Matiza la oficina de Netanyahu sobre comentarios del muro fronterizo

Tras las declaraciones hechas por Benjamín Netanyahu acerca del muro fronterizo que propone Donald Trump y la respuesta de México sobre el posicionamiento del Primer Ministro de Israel, la oficina del mandatario hebreo apresuró a reafirmar que dicho comentario no refleja la opinión de las relaciones entre ambos países.

"Se refería a las circunstancias únicas de Israel y a la experiencia importante que tenemos y que estamos dispuestos a compartir con otras naciones. No hubo ningún intento de expresar su opinión con respecto a las relaciones entre los dos países", señaló la oficina del Primer Ministro de Israel.

Horas antes del pronunciamiento del equipo de comunicaciones de Benjamín Netanyahu, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México (SRE) manifestó por medio de su embajador en México, Simón Levy-Dabbah, el rechazo sobre el posicionamiento al comentario del mandatario judío en torno a la política migratoria de Estados Unidos que involucra a ambas naciones.

De igual manera el Canciller Luis Vigeray Caso expresó la extrañeza del mensaje, hizo mención sobre el rechazo histórico compartido entre México e Israel en cuanto a racismo y xenofobía se refiere, así como recalcó que la república seguirá trabajando con el gobierno hebreo para combatir la discriminación global.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea