Rechaza México posición de Israel sobre muro de Donald Trump

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó por medio de su embajador en México el rechazo sobre el posicionamiento del primer ministro Benjamín Netanyahu en torno a la política migratoria que corresponde a la construcción del muro fronterizo.

Fue el Canciller Luis Vigeray Caso quien expresó la extrañeza del mensaje, hizo mención sobre el rechazo histórico compartido entre México e Israel en cuanto a racismo y xenofobía se refiere, así como recalcó que la república seguirá trabajando con el gobierno hebreo para combatir la discriminación global.

La Cancillería mexicana reiteró su respeto por el pueblo judío.

El pronunciamiento de la SRE deriva de las declaraciones de Netanyahu, quien hizo alusión a la valla que separa a su país de Egipto y que en algunos tramos alcanza los ocho metros de altura.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea