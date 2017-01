'Madonna es asquerosa', señala Trump

Archivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Como ya lo demostró en varias ocasiones, el presidente Donald Trump no se calla nada y no le importa a quién tenga en frente. Esta vez, el mandatario de Estados Unidos definió a la cantante Madonna, una férrea opositora, como "asquerosa", durante una entrevista para la señal de noticias Fox News.

"Honestamente es asquerosa. Creo que realmente se hizo daño. Creo que hizo daño a toda la causa", dijo Trump sobre las palabras de intérprete durante la Marcha de las Mujeres el día siguiente a su asunción como presidente.

Madonna dijo que estaba enojada con lo que estaba pasando en su país y que había pensado mucho en hacer "explotar" la Casa Blanca.

"Sí, estoy enfadada. Sí, me indigna. Sí, he pensado mucho en 'volar' la Casa Blanca, pero sé que esto no va a cambiar nada. No podemos caer en la desesperación. Como el poeta W. H. Auden escribió en la víspera de la Segunda Guerra Mundial: `Debemos amarnos unos a otros o morir. Elijo el amor→ ", declaró Madonna el pasado fin de semana en la movilización que reunió a más de 500 mil personas contra Trump.

Lo que dijo Madonna, concluyó Trump, es "vergonzoso para nuestro país".

Madonna respecto a sus declaraciones , aclaró que fueron sacadas de contexto y que pese a que ella sí llegó a sentir deseos de explotar la Casa Blanca, ahora solo quiere iniciar una revolución de amor.

De acuerdo con el portal People, el presidente también habló sobre el tuit de la guionista de Saturday Night Live sobre su hijo menor Barron.

"No me importa un poco de humor, pero es terrible. Para NBC atacar a mi hijo de 10 años… es una vergüenza", dijo Trump.

Katie Rich fue despedida de la cadena por escribir: "Barron será el primer estudiante en casa del país que se convierte en un tirador".