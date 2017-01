Arranca la precampaña de Anaya

EL SIGLO DE TORREóN

Guillermo Anaya Llamas, precandidato por el Partido Acción Nacional (PAN) a la candidatura oficial de su partido a la gubernatura del Estado de Coahuila, se reunió la tarde del viernes con un gran número de simpatizantes y militantes panistas en el auditorio de dicho instituto político en Torreón.

Anaya Llamas, dijo estar muy contento de encontrarse arrancando su precampaña "en mi casa" el Comité Municipal del PAN en Torreón, y contento de que todos los diferentes liderazgos de Acción Nacional hayamos salido todos juntos y a tiempo con el objetivo de que la alternancia está próxima.

No es casualidad que 7 de cada 10 coahuilenses piden y exigen un cambio porque ya no quieren más soberbia, más autoritarismo, ya no quieren más corrupción y quieren terminar con la impunidad.

"Hoy estamos muy unidos, nos sentimos con mucha fuerza, con fortaleza en todas las regiones, en las cinco regiones nos sentimos representados todos, yo he tratado precisamente de unir al PAN y si llegó a ser el candidato oficial lucharé también por unir a Coahuila, porque Coahuila quiere paz, pero paz duradera, quiere justicia para quienes nos han robado la paz, la tranquilidad, para quienes han desfalcado a los coahuilenses y quieren libertad para hablar para decir para que no les condicionen sus programas sociales para que voten por un partido político, quieren vivir dignamente y yo lo que voy a hacer de Coahuila es un mejor lugar para vivir", afirmó.

Dijo que del PRI y de sus candidatos espera "guerra sucia" ya que es lo único que saben hacer, no saben gobernar, sabemos que la corrupción es el apellido de los que hoy gobiernan y lo que vamos a hacer es una gran alianza con otros partidos que nos acompañarán en la próxima contienda electoral, además de una alianza ciudadana para que por primera vez en la historia haya alternancia así como sucedió en Durango, Chihuahua y Tamaulipas.

Así como ganamos esos estados vecinos estamos convencidos que de nueva cuenta vamos a ganar con Acción Nacional en Coahuila.

En cuanto a la decisión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de no hacer alianza con el PAN, Anaya Llamas, dijo que se hizo el intento a nivel nacional ante la oposición de algunos líderes locales, sin embargo, afirmó, que se han entablado otras alianzas sobre todo con líderes formales y líderes que representan a una parte muy importante de la sociedad ya que ellos quieren estar en la alianza que hemos construido "nosotros les decimos bienvenidos todos los hombre y mujeres de buena voluntad que quieren un cambio en Coahuila, que quieren mejorar sus condiciones de vida, y esto incluye a los del PRD".

Guillermo Anaya, mandó un mensaje a la comunidad lagunera en la que expresó su deseo de salir fuertes y unidos en esta contienda, y agregó que son mucho más las coincidencias que se tienen en su lucha para acabar con el moreirato, la impunidad, con la corrupción, para vivir en paz, en libertad y para vivir con justicia, pero que solamente con su participación activa enarbolando las causas más nobles de la sociedad, cambiando el desánimo, la apatía, por activismo y por esperanza, para tener un mejor Coahuila, para tener condiciones de vida dignas, para que haya paz, justicia, libertad y sobre todo para que haya oportunidades.