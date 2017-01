Si México no paga muro, que se cancele reunión con EPN: Trump

TORREÓN, COAH.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, que si no está dispuesto a pagar por el muro fronterizo, sería mejor que cancelara la reunión que tiene prevista para el próximo 31 de enero.

Anoche, el mandatario mexicano reiteró a través de un video en sus redes sociales que México no pagará el plan fronterizo del republicano, a lo que esta mañana, el estadounidense respondió que si esta nación no piensa cubrir el costo de su muralla, preferiría no llevar a cabo el diálogo en la Casa Blanca.

"Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México. El TLCAN fue un acuerdo unilateral con el que se perdieron un gran número de empresas y de empleos. Sí México no está dispuesto a pagar por el tan necesario muro, sería mejor cancelar la próxima reunión", expresó el líder norteamericano en Twitter.

El miércoles Donald Trump firmó dos decretos de seguridad fronteriza, en el que destaca la orden para iniciar con la construcción de su polémico muro para combatir la inmigración ilegal, volviendo a indicar que el país vecino, sería el encargado de costear de alguna manera su levantamiento.

Pese a que tras la acción de ayer trascendió que Peña Nieto estaba evaluando dar marcha atrás a su visita a Washington, en el video publicado anoche el presidente no informó sobre la cancelación de ésta.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017