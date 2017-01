Mayer responde a Natália Subtil

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y productor Sergio Mayer respondió, a través de Twitter, a recientes declaraciones de la modelo Natália Subtil.

Durante una visita al programa Las tardes con la Bigorra, la semana pasada, Subtil dijo que Sergio Mayer Mori, el padre de su hija Mila, no busca a la pequeña ni está al pendiente de sus necesidades.

Además comentó que mientras vivía en casa de Bárbara Mori, el joven nunca la ayudó a cuidar a la pequeña. "Todo lo tenía que hacer yo, yo tenía que pagar mis gastos, los gastos de la niña entonces era igualito a estar sola" y añadió que nadie de la familia le pregunta nada sobre la niña, por lo que incluso piensa demandar a Mayer Mori.

Luego de tales declaraciones, Sergio Mayer, padre de Sergio Mayer Mori, salió a responder a la modelo a través de una serie de mensajes en donde dijo:

"@nataliasubtil Me sorprende escucharte decir que nadie te apoya en México y al mismo tiempo no respondes las llamadas y te desapareces. No mezcles los problemas que tengas con Sergio con nosotros, no le niegues a Mila la posibilidad de convivir con su familia. Perjudicas con todo eso a tu hija. Estoy a tus órdenes para lo que necesites, mis hijas extrañan y quieren ver a Mila. Lamento hacerlo por este medio pero no hay otra forma. Ojalá reconsideres y me contactes. Todos queremos estar cerca de ella".

El año pasado, cuando se dio a conocer la noticia de que Subtil (de 28 años) estaba embarazada de Mayer Mori (de 18 años), Sergio Mayer dijo que solicitaría una prueba de ADN.

Mayer Mori y Subtil finalmente hicieron las paces e incluso vivieron juntos en la casa de Bárbara Mori.

Cuando Mila cumplió un mes compartieron un video de la celebración.

