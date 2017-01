Miguel Riquelme justifica campaña

TORREÓN, COAH.-

EXIGE A FEDERACIÓN TRATO EQUITATIVO EN RECURSOS

El precandidato del PRI al gobierno de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, inició actividades en el municipio de Torreón y destacó que el hecho de estar solicitando un trato más equitativo para el Estado de parte de la Federación no es nuevo ni tampoco injusto.

"No tengo problemas con el Gobierno federal y no solamente señalaré la necesidad que se tiene de recibir más recursos por todo lo que se aporta de impuestos, sino también que regresen apoyos en materia de seguridad y para el desarrollo económico".

Destacó que es "una incongruencia que otros estados, sobre todo el sur del país, reciban 1.50 pesos por cada peso que aportan y Coahuila sólo 35 centavos, sólo porque es un estado más avanzado, con mayores logros en seguridad, en combate a la pobreza y en desarrollo económico. No hay otro interés ni es copia de ningún otro discurso, las condiciones de la entidad actualmente demandan una modificación en el esquema del convenio de coordinación fiscal".

Señala que no le importa la alianza realizada entre partidos como Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, "ahora sólo falta que funcione, porque son partidos que no tienen similitud en sus ideales. A mí lo que me preocupa es lo mío, mi trabajo".

Al mismo tiempo advirtió que "los votos no son canicas, como para contarlos y meterlos a un recipiente y luego querer transferirlos o compartirlos, los votos son de gente que piensa y que va a decidir y que probablemente ese tipo de alianzas ya no esté dentro de su decisión".

Miguel Riquelme Solís estuvo acompañado por los candidatos a diputados locales, Lourdes Quintero Pámanes, Román Alberto Cepeda, Rodrigo Fuentes y Mario Cepeda Villarreal, así como el precandidato a alcalde, Miguel Mery.

Expresó que en su recorrido en los 38 municipios como parte del proceso interno, hay dos temas que destacará, la unidad entre todas las corrientes de su partido y la humildad para buscar el voto, con miras a salir a competir fuerte en el proceso electoral del 4 de junio.

"Mi trabajo intenso será dialogar con todas las corrientes de mi partido, sin excepción, para provocar la unidad y el consenso para que el 26 de febrero pueda ser el candidato del PRI y salir con todo el respaldo de la militancia"

Quiere ser candidata

María Eugenia Cázares Martínez presidenta del PAN Municipal señala que a ella le gustaría ser candidata a diputada local y espera los tiempos legales para hacerlo. Señala que en el mes de marzo será el registro de los candidatos del PAN para el gobierno del Estado y las diputaciones locales ante el IEC.

Dijo que de no haber otro candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila por su partido, Guillermo Anaya Llamas no haría precampaña.

De Luis Fernando Salazar quien finalmente ayer se unió al proyecto panista para lograr la alternancia en Coahuila expresa que no ha manifestado su interés por buscar la alcaldía de Torreón por un año. "Lo más probable es que regrese a ocupar su espacio en el Senado de la República pues tiene licencia". (Yolanda Ríos).