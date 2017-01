Baja aplicación de vacuna contra la influenza

TORREÓN, COAH.-

Exhortan a aplicarse vacuna contra la influenza

La Jurisdicción Sanitaria número VI exhorta a la población en general a aplicarse la vacuna contra la influenza, a fin de evitar enfermedades respiratorias como la neumonía que pudiera ser mortal

César del Bosque Garza, jefe de la Jurisdicción con cabecera en Torreón, dijo que actualmente se han aplicado 33 mil dosis, cantidad que es cerca de un 34 por ciento menos que en temporadas anteriores.

“La gente está relajada; llevamos como 33 mil dosis del primero de noviembre del 2016 a la fecha. Esto me preocupa porque ha habido descensos de personas no muy grandes por problemas de neumonía, si se hubieran aplicado la vacuna en tiempo no les hubiera dado neumonía”, dijo el funcionario.

Aunque anteriormente se le daba preferencia a los grupos vulnerables como los casos crónico- degenerativos, a las personas que trabajan en hospitales, a los bebés menores a cinco años y a los adultos mayores, ahora la aplicación es para la población abierta.

“La ponemos, lo que queremos es que todo mundo esté cubierto”, dijo del Bosque Garza.

Y es que asegura que de acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, en el mes de febrero podrían registrarse temperaturas muy frías.