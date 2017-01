Obama, Hollywood y la ola mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.-

Los mandatos de Barack coincidieron con nominaciones, premios y roles protagónicos para Demian Bichir, Gael García y Diego Luna, así como la llegada de otros actores mexicanos a EU

Coincidencia o no, durante los ocho años de gobierno de Barack Obama, el papel del actor mexicano en series o películas de EU cambió.

De ser elegidos como el clásico hampón o con participaciones pequeñas, como Vannesa Bauche y Pedro Armendáriz en La máscara del Zorro, el talento nacional frente a cámaras creció en todos sentidos.

Demián Bichir alcanzó nominación al Oscar por Una vida mejor, que recaudó un millón de dólares en cines estadounidenses, al interpretar a un ilegal trabajador, preocupado por la familia y que sufría injusticias.

En su momento, Demián consideró que las críticas de que los mexicanos eran siempre usados para papeles oscuros eran injustas, pues no se tenía de dónde elegir.

"No te preguntan si quieres ser abogado o algo así, sólo ahí está y tú sabes si lo tomas o no", expuso un día.

Diego Luna se quedó con el protagónico de Rogue One: una historia de Star Wars.

"Aquí hay de todas las razas representadas, sé que mi presencia generará varias cosas en los fans, estoy preparado", apuntó en una charla Diego.

Del lado femenino la carta fuerte es Karla Souza al obtener uno de los principales de How to get away with murder, serie que lleva tres temporadas.

"No creo que las cosas cambien con Trump, el cine es muy importante como economía y lo que interesa es que todos estén ahí", dice Raúl Méndez, quien interpretó a la mano derecha del liberador texano Sam Huston, en la serie Texas rising.

Portman agradeció a Bichir

Durante la ceremonia del Oscar 2011, Natalie Portman agradeció a Demián Bichir que haya puesto en pantalla la importancia del trabajador mexicano en cine, con Una vida mejor. Su encarnación de migrante ilegal y trabajador, quien soporta todo entre baja paga y robo, fue nominado a la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actor.

La cinta costó 10 millones de dólares y tan sólo en EU recuperó una décima parte. Posteriormente Bichir trabajaría como agente en la serie The bridge, como loco mafioso en Machete kills y volvería a ser un jefe de la DEA en la comedia en The heat, al lado de Sandra Bullock.