TV Azteca Reconquistará audiencia

Ciudad de méxico.-

Luego de un receso en sus producciones, la Televisora del Ajusco está lista para reconquistar su audiencia y volver a marcar la pauta con historias diferentes, como lo hizo hace más de dos décadas con Nada personal y Demasiado corazón.

Historias que dejaron huella y que son el referente en la televisión mexicana, por lo que no es raro que la televisora vuelva a apostar por temáticas originales y diferentes, aderezadas con tintes de acción y suspenso.

El elenco de la serie encabezado por Iliana Fox, Carlos Ferro y Raúl Méndez platicó sobre esta serie y los alcances que puede tener al ser una historia original, que va contracorriente, en un momento donde las series sobre el crimen organizado abundan.

"Queremos contar historias desde otro lugar y cuando digo eso, me refiero a que será desde el lado de la justicia y quienes quieren hacerla valer, porque aún muchos que tiene bien puesta la camiseta", apunto la actriz Iliana Fox.

"Tenemos que dejar de glorificar delincuentes, hay historias interesantes de nuestro diario acontecer que debemos contar, porque son más los que están del lado de la ley", expreso la actriz, quien desde hace varios meses graba en la zona del Ajusco y otros puntos de esta ciudad.

Aunque también dejó manifiesto que esta historia no se niega a contar lo que puede estar implicado en un sistema de justicia, "la corrupción y los malos elementos están en donde quiera, es un problema a nivel mundial".

"Nosotros contaremos la historia de una mujer que hace justicia y las circunstancias a las que se enfrenta por defender sus ideales y valores", apuntó Fox, al destacar que será interesante esta visión femenina.

"Ya no somos las débiles, en esta trama, la mujer lucha por lo que desea, aunque también deba de sacrificar muchas cosas en aras de su realización profesional, como pasa en la vida real", explicó la actriz.

Raúl Méndez, quien ha contado historias desde la mirada de los malos, reconoció que esta serie no es de buenos ni de malos, sino simplemente circunstancias que ponen a prueba a quienes imparten justicia.

"La historia se sustenta en una realidad cruda, que es la corrupción, pero también nosotros vamos a ver la otra cara de la moneda que será lo interesante", dijo el actor, quien desde hace un par de años radica en Estados Unidos.

Méndez da vida a un jefe antinarcóticos que tiene bien puesta la camiseta de la corporación; sin embargo, también se enfrentará a la deslealtad, "no se sataniza a nadie, simplemente es una ficción que no está inspirada en nadie".

Aunque tiene tintes de acción y suspenso, el factor romántico no puede faltar y será el actor Carlos Ferro, quien deleite la pupila de la audiencia, además de poner de cabeza la vida sentimental de la fiscal.

Sonriente y listo para entrar en cualquier momento en acción, Ferro reconoce que ha sido sumamente divertido participar en esta producción, además de que le ha permitido interactuar con elementos de la policía.

"Sí, sabemos que hay muchos malos, pero también hay muchos elementos policiales que salen todos los días con ganas de hacer justicia y que las leyes se cumplan, a ésos son los que se reconoce en esta serie y se la dedicamos", apuntó.

Indicó que durante el entrenamiento que tuvieron en las instalaciones de la policía de Ecatepec, tuvieron la oportunidad de platicar con algunos elementos, que les dio la certeza de que la visión de la serie es correcta.

"Aún hay muchos que son policías por amor a la carrera y de eso hablamos nosotros y nuestros personajes", dijo el actor, quien interpreta a "Joaquín Muñoz", un policía que vivirá momentos difíciles en el terreno familiar.

Reveló que será padre de un hijo con el que tiene una relación distante, porque no sabe cómo acercarse a él, "la historia tiene de todo, muchos padres se identificarán con esto, porque es una realidad, no importa que tan exitosos seas, muchas veces no puedes comunicarte con lo que más amas".

La fiscal de hierro se estrenará el 30 de enero por Televisión Azteca, con la producción general de Manolo Cardona, Mónica Skorlich y Érica Sánchez.