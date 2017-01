Susana Dosamantes, imparable

TORREÓN, COAH.-

Anda de aquí para allá "quemando" las suelas de sus zapatos sobre todo ahora que forma parte de la obra Hijas de su madre.

La actriz Susana Dosamantes no para de trabajar, algo que agradece a la vida y es que en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón confesó que uno de sus temores es quedarse sin hacer nada.

"Acabo de terminar la telenovela Tres veces Ana, luego me fui a rodar una película con William Levy a Nueva York y enseguida me integré al montaje. Gracias a Dios tengo mucho qué hacer y qué bueno porque me moriría, Dios me libre de estar inactiva. Realizar cosas positivas evita los malos pensamientos", dijo.

La madre de Paulina Rubio traerá precisamente a Torreón, dicha puesta en escena producida por Gabriel Varela. Con ella llegarán también Aylín Mujica, Patricia Reyes Spíndola, Aída Pierce, Luz María Jerez , Lourdes Munguía y Gina Varela.

"Estoy muy contenta de llevarles esta obra divertida que creo sirve de mucho en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, entonces hay que tener un escape que aparte es positivo. Es una obra bien hecha, es nueva. El señor Varela hizo un esfuerzo para entregar al público una historia de calidad", comentó.

Tras obtener llenos totales y ovaciones en Mazatlán, Culiacán y Monterrey; el montaje abrirá telones el jueves 26 de enero en La Laguna, región que le gusta bastante a la nacida en Guadalajara, Jalisco.

"Guardo muy buenos recuerdos de la Comarca Lagunera, tengo amigos por allá. Amo a los laguneros porque son muy abiertos y cálidos. Siempre me han apoyado en todo, así que volver con ustedes es un logró para mí", sostuvo.

De acuerdo con la actriz de películas como Más negro que la noche, Hijas de su madre es un trabajo cómico con ligeros tintes políticos en el que hay amor, desamor, corrupción, crimen, castigo, justicia, injusticia e infidelidades.

"Yo doy vida a 'Candela' una mujer tranquila y abnegada pero que cuando logran hartarla entonces sí se enoja y no les digo más, ya verán lo que pasa en la trama", platicó vía telefónica.

La obra marca el regreso al teatro de Susana Dosamantes. En la charla, comentó que las demás actrices y ella se llevan de maravilla, no hay rivalides ni protagonismos.

"Fíjense que nos llevamos muy bien, no tenemos conflicto alguno. Estamos conviviendo casi todos los días lo que nos ha vuelto como una familia. Nos reímos mucho de lo que hacemos y eso es algo que el público ha percibido en cada función", aclaró.

Por otro lado, Dosamantes dio a conocer que le gustan las redes sociales, las cuales ha aprendido a manejar muy bien. Reveló que odia los "trolls".

"Es lo de hoy y si no las usas estás fuera del mundo. Le sé al 'face', al Twitter, al Instagram; qué tal eh, para que no digan que la 'ruca' está 'out'", comentó.

En cuanto a la complicada situación que atraviesa México y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Susana comentó que lo que Tierra Azteca necesita es no depender de nadie.

"Podemos hacer nuestras cosas, tenemos litorales y mares, somos un país con gente maravillosa que cree en la familia y se ríe de la muerte.

"Considero que nos vamos a reír de los monstruos amarillos o naranjas, no va a pasar nada, hay que tener fe en nosotros mismos y dar amor al prójimo; créanme que con eso cualquiera nos la persigna", puntualizó.

Orgullosa de su hija

Susana Dosamantes comentó emocionada que se encuentra muy orgullosa de los logros de su hija Paulina Rubio, sobre todo ahora que la ex Timbiriche está por lanzar un nuevo disco.

"Estoy fascinada con su nuevo sencillo Me quema que ya logró siete millones de 'streams' en Spotify; el video está padrísimo, simpático y divertido", dijo.

Susana calificó a "Pau" como una mujer trabajadora, disciplinada e innovadora.

"Me siento orgullosa de ella y me encanta que a la gente le agraden sus discos", expresó.

La actriz dijo que por ahora no ha bailado la nueva canción de Rubio, lo que sí es que "se me están 'quemando' la suela de mis zapatos con eso de que andamos a corre y corre con la gira de Hijas de su madre".