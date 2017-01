Riquelme arremete contra federación

TORREÓN, COAH.-

El alcalde con licencia de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, inició su precampaña en Saltillo, donde arremetió contra el Gobierno Federal y la distribución de impuestos, misma campaña utilizada por el exgobernador Humberto Moreira en 2009.

En ese año Humberto Moreira arremetía contra el entonces presidente Felipe Calderón y le indicaba: "No más migajas", al referirse a la repartición de impuestos. Y 8 años después Riquelme se queja por la falta de recursos para carreteras y hospitales.

"No es justo que de cada peso que aportamos nos regresen 30 centavos. No es justo que batallemos con la falta de carreteras y hospitales, ¿Por qué otros estados no hacen su trabajo?", dijo en un mensaje público que grabó en la Plaza México de Saltillo. Asimismo Riquelme dijo sentirse indignado por la falta de apoyo al campo y la desigualdad en la designación de los fondos metropolitanos.

"Quiero gobernar para revertir esta injusticia. No estoy de acuerdo que tus impuestos paren fuera de tu casa", aseguró.

Cabe recordar que la designación de impuestos son propuestas y aprobadas por el Gobierno Federal y los legisladores.

El mensaje tuvo una duración de cuatro minutos, sin embargo en él no se abordó el tema de la deuda de Coahuila, su propuesta en matería de política pública en deuda, seguridad, educación, salud ni transparencia.

Riquelme se limitó a indicar que buscará el voto de los priistas y coahuilenses y pidió a la ciudadanía la confianza para gobernar el estado.

Guerrero arranca recolección de firmas

El expriista Javier Guerrero inició la recolección de firmas para obtener la candidatura independiente a la gubernatura en Saltillo, junto a su familia y amigos.

Minutos después de la media noche del viernes Javier Guerrero se reunió con su familia para iniciar la recolección de firmas entre su grupo de amigos y familiares.

Durante la mañana de ayer viernes se reunieron en Saltillo para arrancar la recolección de firmas de forma pública.

Con música, porras y banderas moradas más de cien personas instalaron el módulo.

"Vamos a hacer historia en Coahuila, juntos podemos cambiar las cosas con justicia y dignidad", indican las pancartas colocadas en los módulos. Durante la tarde Javier Guerrero se trasladó al municipio de Torreón. De acuerdo a información de su equipo de prensa Javier Guerrero recorrerá de forma aleatoria los módulos instalados en los 38 municipios de Saltillo.

El Código Electoral de Coahuila indica que para acceder a la candidatura independiente, deberán de contar con el apoyo del 1.5 por ciento de los ciudadanos que conforman el padrón electoral, es decir 30 mil firmas.

Cabe recordar que Guerrero militó en el PRI por más de 20 años. En 2016 decidió desertar al indicar que el proceso no era equitativo y se favorecía a Miguel Ángel Riquelme, quien ahora es precandidato.

A la fecha existen ocho aspirantes a candidatura a la gubernatura, sólo Javier Guerrero ha publicado un libro sobre su visión del Estado de Coahuila.

SE SUMA 'LUCHO'

Inicia la recolección de firmas del aspirante a la candidatura a la gubernatura de Coahuila por la vía independiente, Luis Horacio "Lucho" Salinas.

De acuerdo con los requerimientos del Instituto Electoral de Coahuila, deberá reunir un mínimo de 30 mil 500 firmas de ciudadanos.

Según el reglamento para candidaturas independientes en el estado de Coahuila, mientras los aspirantes a la candidura por un partido a la gubernatura contarán con un período para hacer precampaña al interior, los aspirantes a la candidatura por la vía independiente contarán con ese mismo período para solicitar el apoyo ciudadano para ser aceptados por el IEC.