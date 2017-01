Protestan contra Trump en Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-

Alrededor de 300 personas, de al menos tres grupos sociales, protestaron este medio día sobre las aceras de Paseo de la Reforma en las escalinatas del monumento al Ángel de la Independencia y frente a la Embajada de Estados Unidos.

El contingente más numeroso fue el del Partido del Trabajo, proveniente del Estado de México, quien bloqueó los carriles centrales durante cerca de una hora para reclamar, a través de un equipo de sonido, al Presidente Donald Trump su discurso anti inmigrante.

Los manifestantes calificaron al presidente estadounidense de xenofóbico, racista y fascista, lanzaron insultos, consignas socialistas y quemaron una bandera similar a la de Estados Unidos, blanca con franjas rojas y cruces esvásticas sobre un rectángulo de fondo azul, que sustituye a las estrellas.

"¡Fuera Trump, fuera Peña, abajo todo el sistema! El objetivo fue mostrar en todo el mundo que no aceptamos este régimen fascista y todos los crímenes que puede significar para la humanidad porque Trump odia todo lo diferente, odia no nada más a los mexicanos, pero ellos son parte de su blanco, también odia a las mujeres, también odia a los negros, no olvidemos que se han asesinado una cantidad significativa de negros, nada más el año pasado más de 17o negros fueron asesinados en Estados Unidos por policías racistas blancos y ninguno de ellos ha sido castigado.

"Eso se puede incrementar mucho más con el régimen de Trump que odia a los negros, también odia a las mujeres, a los musulmanes, a los de la diversidad sexual, entonces, todos de diferentes formas están expresando su resistencia. En nombre de la humanidad, no aceptamos un Estados Unidos fascista y esto no se acaba aquí, es apenas el comienzo, no sabemos todo lo que puede desatar esto", expresó el vocero de un grupo de manifestantes, Jesús Rodríguez, en representación de la Organización Comunista Revolucionaria.

Las tres organizaciones estaban dispersas y realizaron su manifestación por separado.

La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) también asistió a la convocatoria. Sus integrantes llevaban banderines rojos y varios se tapaban la cara con trapos. Junto a ellos había cartulinas, lonas con expresiones anti Trump y policías de tránsito, quienes hicieron valla a la orilla de los manifestantes y otros desviaron la circulación vehicular.

Cerca de las 14:00 horas se retiraron y se normalizó la circulación.