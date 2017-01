Crean conciencia

TORREÓN, COAH.-

Con seguridad ha bailado al ritmo de la canción Pumped up Kicks de Foster The People o bien la ha tarareado alguna vez en su vida.

A veces, el ser humano oye canciones pero no las escucha y pudiera ser el caso de esta rola que queda como anillo al dedo a lo ocurrido el miércoles pasado en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey aunque fue pensada en la masacre de la escuela secundaria de Columbine de 1999.

Los fans de la banda saben de qué trata el "track" lanzado en 2011, sin embargo, quienes no son adictos a su música podrían no tener ni idea del contenido del mismo.

"Él mirará alrededor de la habitación, no te dirá su plan, tiene un cigarrillo laminado, colgando de su boca, él es un niño vaquero.

"Sí, él encontró una pistola de seis disparos en el armario de su papá escondida en una caja de cosas divertidas, y yo no sé ni qué pero él viene por ti, sí, él viene por ti", dice la melodía.

Mark Foster, líder de la agrupación Foster the People, expresó en una entrevista dada a conocer en CNN el 11 de enero de 2012 que le gusta escribir sobre temas de la vida real y sobre los diferentes aspectos de la vida.

"Para mí, esa canción - Pumped up Kicks- realmente fue un comentario sobre algo que sucede con la cultura juvenil de hoy. Creo que quería revelar el diálogo interno de un chico que no tiene a dónde acudir y creo que la canción hizo su trabajo. Creo que la gente habla de eso y se volvió en un tema de conversación, lo cual creo que es muy saludable", comentó.

Foster the People, al igual que otras bandas o solistas nacionales o internacionales, han retratado la violencia en sus distintas vertientes a través de piezas musicales con el fin de crear conciencia entre sus seguidores.

El chico Jeremy Wade Delle se suicidó el ocho de enero de 1991 en Texas, Estados Unidos frente a sus compañeros de clase. La noticia conmocionó a Eddie Vedder de Pearl Jam lo que lo llevó a escribir la melodía Jeremy que cuenta la falta de atención que los padres prestaban al joven y la manera en que se burlaban de él en su escuela.

Brenda mató a dos personas e hirió a ocho niños; su terrible acto desembocó en el tema I Don't Like Mondays de la banda The Boomtown Rats.

Julieta Venegas ofreció en 2015 su disco Algo pasa en el que expresó la tristeza que le inspiraba la violencia suscitada en los últimos años en la República Mexicana.

"No puedo desentenderme, nos ha tocado vivir otro tipo de tristeza que no conocíamos... Últimamente me duele más el nivel de violencia e impunidad que ha alcanzado México", expresó Julieta en una conferencia que tuvo lugar en la Ciudad de México.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la impotencia que Julieta siente ante asesinatos, robos y desapariciones la llevaron a incluir en la placa las melodías Una respuesta y Explosión.

"La realidad pisotea las palabras, no te alcanza lo que escribes para lo que vives y lo que ves. Así es la vida, la realidad se impone sobre la melodía", manifestó en esa conferencia que tuvo lugar en agosto de 2015.

Para Lila Downs, México es un país, "muy lindo, lleno de color, de matices" que se ha "manchado" por la violencia, la corrupción, el mal manejo de ciertas instituciones y la desigualdad de género por lo que ella propuso en una charla con El Siglo de Torreón abrir los ojos a los habitantes de la nación y tomar cartas en el asunto.

Bajo estos fundamentos, Lila lanzó el disco Balas y chocolate. De éste, sonó como primer sencillo La patria madrina: un grito de guerra para combatir la violencia, la corrupción y la explotación de los recursos naturales en Latinoamérica.

Camila no es una banda que componga temas de protesta pero ante las masacres que azotaron nuestra nación, Pablo Hurtado y Mario Domm le dieron vida a la melodía Lágrimas incluida en su material Elypse (2014).

"Falta luz y el olvido no me aleja de los míos por mi fe sigo vivo, porque México va conmigo. Dejé mi país, mis pasos y mi gente, solamente quise seguirte y amarte y muy tarde entendí que para conocerte faltan vidas, sobran muertes", expresa la rola.

No se olvidan de las mujeres

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el 70 por ciento de las mujeres han sido violentadas física o sexualmente alguna vez en sus vidas.

Esta problemática ha sido plasmada en diversas canciones como Se acabaron las lágrimas de Huecco; Que nadie, de Malú y Manuel Carrasco; Ella, de Bebe; If I Were a Boy, de Beyoncé así como I→ am ok, de Christina Aguilera.