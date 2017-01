Abordarán escándalo de Lewinsky

Los ángeles, eu.- El productor y guionista Ryan Murphy planea grabar una temporada de su serie American Crime Story que gire en torno a la exbecaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Tras el éxito de crítica y público de The People v. O.J. Simpson, que fue la primera entrega de American Crime Story, Murphy trabaja ahora en la continuación de esta saga televisiva de temporadas monotemáticas.

Hasta ahora se conocía que la segunda tanda de episodios de American Crime Story se centrará en las secuelas que dejó el huracán Katrina en 2005, mientras que la tercera entrega abordará el asesinato en 1997 del diseñador de moda Gianni Versace.

Ayer se supo que Murphy prepara al menos una temporada más de American Crime Story que, en esta ocasión, narrará la historia de Lewinsky y su relación con el entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton, quien fue sometido a un juicio político por este escándalo que casi se salda con su salida del cargo.

Murphy, que alcanzó la fama por series como American Horror Story o Glee, ha adquirido los derechos televisivos del libro A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President de Jeffrey Toobin acerca del caso Lewinsky.

Toobin estuvo involucrado en el desarrollo de The People v. O.J. Simpson ya que su libro The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson fue la base de inspiración para esa producción de la pequeña pantalla.

Las fuentes citadas por The Hollywood Reporter aseguran que Murphy y su equipo ya están reuniéndose con diferentes actrices para decidir quién podría encarnar a Lewinsky.

Ganó American Crime Story: The People v. OJ Simpson como mejor actriz y mejor miniserie.

