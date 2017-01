Promueven amparo contra 'gasolinazo'

JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN LA LAGUNA ADMITIÓ LA SOLICITUD

El Siglo de Torreón

A poco más de una semana de haber iniciado su trámite, el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna admitió la solicitud de amparo en contra del llamado gasolinazo promovido por el ciudadano Federico Rodríguez Martínez, aunque le negó la suspensión de la aplicación de la ley argumentando que podría causar daños y perjuicios al Gobierno al no aportar lo correspondiente al aumento que entró en vigor el primero de enero del 2017.

La admisión del Juez Quinto se dio apenas el miércoles 18, por lo que el proceso de la solicitud de amparo sigue, y será el próximo 15 de febrero cuando se celebre una audiencia, en donde las autoridades deberán de dar contestación a los señalamientos asentados en el documento.

"La suspensión es respecto a la aplicación de la ley de forma provisional, entonces no me da la suspensión, pero el trámite principal del juicio de amparo sigue su curso, nada más el juzgado está protegiendo que no vaya a perjudicar al gobierno", explicó Rodríguez.

Y es que dentro de los argumentos presentados por el juez, está que el solicitante no especificó cuánta gasolina usa al día ni cuál es el consumo de su vehículo, "lo más absurdo es que de otorgárseme la suspensión de la aplicación de la ley a mi persona, podría causar daños y perjuicios al gobierno", dijo.

Rodríguez comentó que la ley establece que el aumento en las gasolinas para con esos excedentes, se aplicarán en el rubro de salud, educación en los demás programas sociales que tiene el gobierno.

De acuerdo con el también abogado, el proceso podría demorar de seis a ocho meses, "los juicios siempre son una moneda al aire, puede que a fin de cuentas nieguen el amparo, nos vamos a revisión y seguimos peleando, pero tengo mi convicción de que tengo la razón, falta que me la reconozcan".

Hasta el momento suman ya cerca de 80 personas interesadas en el trámite por lo que han solicitado la asesoría del primer lagunero en presentar dicho recurso contra el "gasolinazo", entre ellos miembros del Colegio de Contadores Públicos.

Rodríguez reconoce que con la respuesta del juez, se podría incrementar el número de interesados en presentar su solicitud de amparo.

