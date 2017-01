'Estamos listos para trabajar con Trump'

TORREÓN, COAH.-

EL EMBAJADOR RUSO DIJO QUE SU PAÍS TAMBIÉN HABRÍA COLABORADO CON CLINTON, DE HABER SIDO LA GANADORA

A pesar de las diferencias que hubo con la administración saliente de Barack Obama, Eduard Malayán, embajador de Rusia en México, asegura que el gobierno de su país está listo para trabajar con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que incluso lo estaban para hacerlo si Hillary Clinton hubiera sido la ganadora de la elección del 8 de noviembre pasado.

Malayán, un diplomático de carrera con una experiencia de 47 años en el servicio exterior ruso, estuvo de visita esta semana en Torreón para acudir como invitado especial al concierto de gala de la mezzo-soprano letona Elina Garanca con la Camerata de Coahuila, dirigida por el director estadounidense de ascendencia ruso-armenia Constantin Orbelian.

El embajador ruso habló en exclusiva para El Siglo de Torreón sobre los retos culturales de su país, los proyectos con México y los nuevos desafíos que enfrenta el gobierno del presidente Vladimir Putin en la relación con Estados Unidos, ahora que comienza la administración de Donald Trump.

El presidente ruso Vladimir Putin se puso como un reto hace un par de años ampliar la influencia cultural de Rusia en el mundo para fortalecer a este país como potencia. Al respecto, Malayán comenta que Putin "regresó el sentimiento a toda la población de que forman parte de un gran país. En los principios de los 90 ese sentimiento se perdió".

Y explica que en los tiempos de la Unión Soviética, la población rusa tenía el orgullo de pertenecer a un gran imperio, y que ese imperio de pronto dejó de existir.

"La cultura rusa antes de la revolución (de 1917) siempre fue popular y muy reconocida mundialmente. Actualmente se está enseñando que Rusia siempre ha estado ahí, y (que) Rusia nunca se aparta de la cultura, que siempre está demostrando que está dentro de la cultura mundial y la política también", expresa.

→ La última ley federal de cultura en Rusia era del 91; la ley que promovió hace tres años el presidente Putin buscó ser más social, buscó tener un sistema de valores que ayudara a la identidad. ¿Logró un cambio radical? Porque se promovió incluso que se eliminaran muchos de los vocablos latinos del idioma ruso para que la gente volviera a entender lo que significaba el lenguaje ruso y que el mundo lo comprendiera como esa gran potencia...

(…) El proceso no es fácil, es muy difícil, por el proceso de globalización. Apartar los latinismos de Rusia es un extremo, lo interesante es que no es un nuevo fenómeno. (…) Cuando hay búsqueda del principio nacional, siempre se recurre al idioma. Formamos parte de la cultura mundial, la tendencia social siempre formará parte de nuestra historia. En tiempo de Unión Soviética, y es algo que viene desde antes, no queríamos dejar que eso se perdiera, porque nos permitió ir hacia arriba.

En México hay muchos rusos los que trabajan hacen música, ¿cómo pueden explicar eso? ¿En la mañana despertaron y se hicieron músicos?. No, es el resultado de muchos años de política del gobierno en educación. (Ahora), una cosa es deseo y otra cosa es la realidad, y la realidad hoy es que no hay dinero, no hay tanto para lo que quisiéramos hacer y es un problema en Rusia y en México y en todo el mundo.

→ ¿Tiene el gobierno ruso intención de establecer un año dual o compartir con México algún intercambio cultural más intenso, establecer algo más específico en proyectos culturales conjuntos?

Ahora hay un año de cultura de México con Alemania, antes era México con Inglaterra, nosotros también estamos haciendo esto generalmente, ahora con países europeos. La idea es muy buena y tenemos proyectos en conjunto. Por ejemplo el año pasado hubo una presentación de vanguardismo ruso aquí en México. Ahora va a ser otra presentación de Kandinsky en el Instituto de Bellas Artes. México quiere hacer presentaciones de pintores mexicanos de principios del siglo XX en Moscú, y en Hermitage (el museo de San Petesburgo) otra presentación sobre el Día de Muertos. Proyectos siempre hay, pero no son tan grandes porque necesitan dinero.

→ ¿Sigue hoy Rusia mucho más occidentalizada que en la época de la Unión Soviética, teniendo una política estatal de educación artística?

Nosotros tenemos una educación estructural de parte de gobierno muy profunda. En música, tenemos conservatorios en las ciudades más grandes. Son universidades que están financiados por el gobierno. Tenemos sistemas de escuelas musicales muy especiales, donde desde los 12 años empiezan a estudiar, hasta los 18 años. Y no digo sólo en las universidades. Yo también he ido a una escuela musical y tocaba el piano. Y mi nieta tiene 7 años y creo que va a ir a una escuela musical. La educación musical es aparte de la educación general que todo el mundo tiene y es gratuita. Y es lo mismo en pintura, arquitectura, cine. Pero ahora son nuevos tiempos y un sistema económico diferente, una economía de mercado. Ahora están equilibrándose entre sí mismas las escuelas de gobierno y las privadas, si quieres puedes estudiar en escuela pública o en privada y no hay problema.

→ Hay un asunto muy importante que tiene que ver con la cultura rusa, que es la diversidad de nacionalidades que de pronto deriva en problemas étnicos, y también vemos que sigue siendo un país muy atractivo para estudiantes, ¿cómo lidia el gobierno ruso con estas dos situaciones?

Cabe decir que tenemos relaciones muy estrechas entre naciones, pero actualmente la situación es más tranquila que hace años ¿Por qué? Porque la Unión Soviética era una federación de 15 diferentes repúblicas, que actualmente son 15 diferentes estados. (…) Yo no soy ruso étnico, yo soy armenio, pero no tengo problema de vivir en Rusia y ahora soy embajador de Rusia.

Por otra parte, desde antes teníamos miles de estudiantes extranjeros, incluso de México. Actualmente también tenemos mexicanos, pero no los atrae la nación rusa, sino el poder tener buenos estudios en muchas materias, como la música, pero somos muy fuertes también en ciencias, matemáticas, física, química.

LA POLÍTICA

Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han tensado con la administración de Barack Obama al grado de que el gobierno que hoy termina ha considerado que Vladimir Putin es una amenaza para la democracia de Occidente. Se le pregunta al embajador Malayán su opinión y responde:

"¡Me da risa esa pregunta! Si se considera a Rusia como la mayor amenaza del mundo, se les olvida el terrorismo, se les olvidan otros problemas. Yo pienso que es como un dicho ruso que dice que la cabeza enferma quiere pasar sus problemas a otra gente. Es una intención de mostrar sus sacrificios, siempre han hecho eso de buscar un enemigo y todos los problemas achacárselos a él".

→ ¿Cómo buscan contrarrestar estos señalamientos que ha hecho el gobierno norteamericano, y que algunos otros gobiernos de Occidente comparten esta visión de que el gobierno ruso intervino en las elecciones de los Estados Unidos?

Antes que todo soy diplomático y no quiero pronunciar palabras fuertes. Pero es una fantasía. El presidente Putin no tiene nada que ver. No existe una cosa que demuestra que así fue. Para nosotros es bajarse mucho de nivel pensar esas cosas. Pero decimos que siempre hay que tener respeto por la persona de enfrente. Hay que tener un diálogo. Los problemas siempre los vamos a resolver juntos. Veamos qué va a pasar con el nuevo presidente (Donald Trump). Yo no puedo decir que va a ser bueno o malo. Hay que esperar a ver cosas reales, pero estamos listos para trabajar juntos y estamos listos para responder en cualquier cuestión seria. Y estábamos listos por si hubiera ganado la señora Clinton. Para nosotros Estados Unidos es un socio muy importante con el que siempre tenemos que trabajar y ahora vamos a trabajar con él (Trump).

→ ¿Considera el gobierno ruso que la confrontación con la administración de Obama pueda escalar niveles complicados dentro de la diplomacia como sucedió en la época de la Guerra Fría?

Mis queridos amigos: no hay que olvidarse que la Guerra Fría no sólo era entre dos países, sino de dos sistemas políticos diferentes, socialismo y capitalismo. Actualmente no debemos tener esa confrontación. Sólo hay un sistema. Por otra parte, quiero decir muy rápido que se nos olvida lo que está pasando. Recuerden hace dos años de qué estaban hablando, qué estaban escuchando de Estados Unidos. Todo eso que dicen que hace Rusia es olvidar lo que ellos han hecho (espionaje). (…) Y ahora están haciendo todo lo posible por echar a perder las relaciones con la Federación Rusa y, por otra parte, meter la espina al presidente Trump para que no se sienta libre de hacer lo que él quiere hacer. Pero el tiempo lo va a demostrar.

→ Hemos visto que si bien Donald Trump tiene una opinión positiva del presidente ruso o de Rusia en general, no así todos sus colaboradores ¿Preocupa esto al gobierno ruso?

Antes que nada sentimos la diferencia de lo que decía la administración de Obama y lo que quiere hacer la administración de Trump. Pero, repito, hay que ver con trabajos hechos, hay que juzgar cuestiones concretas, cuando empiece el trabajo del nuevo gobierno. Obviamente los que aún no han sido nombrados en su gabinete pueden decir muchas cosas diferentes. Después del 20 de enero, ya veremos.

Usted decía que Putin era una amenaza para la democracia, pero democracia es tener diferentes opiniones, en mi país también hay diferentes opiniones. Hay gente que piensa y hace política de esa manera y gente que la hace de otra manera. Pero si hay un jefe, el gobierno tiene que seguir y se hace lo que él decida. Y en política exterior, en nuestro gobierno sólo se puede pronunciar el secretario de Relaciones Exteriores (Serguéi Lavrov) y el presidente Putin, por supuesto.

→ La política mundial es como un ajedrez, se mueven las piezas por todas las partes se cuidan los lugares para no perder. Existen hoy dos economías importantísimas: estadounidense y la china. Trump inicia una rivalidad con China ¿Puede el gobierno ruso ser un gran mediador entre el gobierno chino y el de los Estados Unidos y mejorar las relaciones que tiene Rusia con China?

Antes que nada nosotros no hemos tenido relaciones con otros países a cuenta de otros países. Cada país se maneja con sus propias ideas nacionales, con sus intereses y esto es muy importante. Yo espero que 2017 sea año de nuevos resultados y estamos listos para eso. Y lo que le toca a Rusia es defender sus intereses.