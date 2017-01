Termina la era del 'Chapo' en México

ES REQUERIDO POR 2 CORTES EN TEXAS Y CALIFORNIA POR DIVERSOS DELITOS

Ciudad de México.- El Poder Judicial de la Federación (PJF) puso fin a la era en México de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, líder del "Cártel de Sinaloa", quien ayer jueves fue extraditado a Estados Unidos donde es requerido por dos cortes de Distrito, en Texas y en California, por diversos delitos.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, resolvió ayer jueves -justamente 16 años después de la primera fuga de Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco- negarle el amparo contra los acuerdos del 20 de mayo de 2016 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que concedieron su extradición.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad implementado por la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Guzmán Loera fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 9, en Ciudad Juárez, al aeropuerto internacional de esa misma ciudad. Ahí fue entregado a los agentes de la DEA, quienes lo trasladaron en avión a la ciudad de Nueva York para enfrentar la justicia estadounidense.

El Departamento de Justicia agradeció al gobierno de México la cooperación para el proceso de extradición de Guzmán Loera e informó que tiene seis procesos pendientes en distintas cortes: "Más adelante daremos detalles adicionales sobre la hora y el lugar de la presentación inicial de Guzmán Loera ante un juzgado", señaló. La primera audiencia será hoy viernes en la Corte federal de Brooklyn.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, descartó que la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos haya interferido en la decisión de entrega.

Aclaró que de no haber hecho la entrega inmediata habrían incumplido algunas normas internacionales y, sobre todo, del tratado que tiene México y Estados Unidos en esa materia.

"Nosotros no podemos interferir como autoridad de parte del gobierno federal en las decisiones del Poder Judicial. No tiene nada que ver, hoy fue resuelto y nosotros, como parte del tratado, teníamos que hacer la entrega inmediata de la persona solicitada por el gobierno de Estados Unidos, lo cual de no hacerlo generaría responsabilidad de incumplimiento en la serie de normas internacionales", enfatizó.

Los abogados del líder del "Cártel de Sinaloa" advirtieron que a Guzmán Loera le pueden aplicar penas como la muerte o cadena perpetua, y que las autoridades estadounidenses no habían garantizado que sucederá lo contrario. En tanto, la embajada de Estados Unidos garantizó que no se le aplicará la pena de muerte a Guzmán Loera, y de hacerlo, no será ejecutada.

Agencias

La entrega, ejemplo de cooperación: Ochoa

La extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán es una muestra de la disposición de México por ampliar la cooperación con Estados Unidos, consideró el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa.

Hizo un reconocimiento a la decisión del Tribunal que determinó negar el amparo a Guzmán Loera para evitar ser extraditado.

"Esta acción es una muestra de cooperación por parte del gobierno de México. Será a través del diálogo y la negociación como nuestra nación fortalecerá su relación bilateral con nuestros vecinos del norte", afirmó en un comunicado.

Dijo que el procedimiento jurídico instaurado a Guzmán Loera se llevó a cabo por las autoridades de justicia mexicanas con pleno respeto a sus derechos humanos.

Gabriela Cuevas (PAN) presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que con la extradición, el nuevo presidente de EU, Donald Trump, debe interpretar el mensaje de la relevancia de la cooperación con México en temas como el combate a las drogas.

Dijo que hubiera preferido que la extradición se negociara con Trump, puesto que "el mensaje no es fácil de interpretar, en el último día de gobierno de Obama".