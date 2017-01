Miguel Mery va por alcaldía de un año

TORREÓN, COAH.-

SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO ÚNICO DEL PRI

Miguel Mery Ayup va como precandidato de unidad por el PRI a la alcaldía de Torreón para el 2018 al no registrarse ningún otro aspirante ante la Comisión de Procesos Internos del PRI. El primer regidor con licencia dice que no minimiza esta oportunidad que le da su partido, porque "bien vale la pena servir por un año a Torreón como alcalde".

Luego de obtener su registro, dijo sentirse "fuerte en todos los aspectos para enfrentar a cualquiera de los candidatos de otros partidos que nos quieran poner. Se ha hecho mucho trabajo en Torreón, los logros están a la vista y nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para seguir la línea de desarrollo que llevamos".

Señala que esperará los tiempos para el inicio de la precampaña, que de acuerdo a las bases de la convocatoria emitida por su partido, tendrá que realizar, aunque solamente esté él.

El proceso de registro de precandidato a la alcaldía de Torreón para el 2018 se abrió a las 10:00 de la mañana y terminó a las 3:00 de la tarde sin ningún otro aspirante.

Mery Ayup va por el método de convención de delegados, que será el 27 de febrero.

Precisa que no incurre en ninguna ilegalidad, al haber pedido licencia como primer regidor y ahora registrarse como precandidato, "porque yo nunca he ocupado el cargo de presidente municipal y el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial ha dicho que son cargos distintos, entonces me parece que quienes tienen una intención de confundir con otras versiones es porque tienen miedo".

Respecto a cómo ve el proceso electoral, señala que primeramente se avocará al proceso interno, ya que la prioridad es conseguir el voto de 1,030 delegados del partido a quienes les presentará su plataforma de trabajo para que den su voto y su confianza para así ser el candidato oficial del PRI.

Mery Ayup asegura que ve un PRI unido, fuerte, para enfrentar a los candidatos "que nos pongan" de cualquier partido.

Mery Acudió a registrarse acompañado por su esposa y sus hijos.

Decenas de priistas, simpatizantes, representantes de organismos empresariales y de organismos sociales acompañaron a Miguel Mery en el evento político que se realizó a las 10 de la mañana.