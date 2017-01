Pide disculpas #LadyNoMeAlcanza

TORREÓN, COAH.-

La diputada federal por Sonora, Susana Corella Platt, fue apodada en las redes sociales como #LadyNoMeAlcanza, al asegurar en una entrevista de la radiodifusora de Guaymas FM105, que no le dan vales de gasolina, se traslada en Metro y en Uber, el boleto de avión se lo tienen que dar a fuerzas, aunque a veces tiene que poner de su bolsa.

Ese mismo día, la congresista del PRI por el Distrito 4, pidió disculpas en un video publicado por SPD Noticias, en donde la diputada menciona "al decir no me alcanza, no me estaba quejando, de ninguna manera, estaba explicando lo complejo de mi distrito".

En el video comenta que no se entendió al momento de decir las cosas y que por ello se mal interpretó la información. "Reconozco que no fui clara en mi explicación, y si alguna persona se sintió ofendida por ella, le pido una disculpa de la manera más humilde" dijo Corella Platt.

Además, la diputada no desaprovechó el momento en el que realizó este video para invitar a que también se haga viral la propuesta de su grupo parlamentario con el plan de austeridad presentado el día de ayer, junto con la eliminación de 100 diputados y 32 senadores plurinuminales.