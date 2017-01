Nombran como #LadyNoMeAlcanza a diputada del PRI

HERMOSILLO, SON.-

La diputada federal por Sonora, Susana Corella Platt, fue apodada en las redes sociales como #LadyNoMeAlcanza, al asegurar en una entrevista que a los legisladores no les dan vales de gasolina, se traslada en Metro y en Uber, el boleto de avión se lo tienen que dar a fuerzas, aunque a veces tiene que poner de su bolsa.

Una reportera de la radiodifusora de Guaymas FM105, entrevistó a la congresista del PRI por el Distrito 4, la cual que luce molesta por las preguntas.

Según se observa en el video de un minuto 7 segundos, que circula por varias redes sociales la diputada luce molesta cuando expresa: “Van a quitarnos, algunos de los…pues no sé qué beneficios, a nosotros no nos dan vales de gasolina, nosotros pagamos nuestro traslado nos movemos muchas veces, yo utilizo mucho el transporte público, me voy por metro y también utilizo mucho el Uber, eso si lo tengo que decir".

Cuando se le preguntó si les pagaban el traslado en avión, respondió: “Claro, claro, nos lo tienen que pagar a fuerza, de hecho sale, en mi caso, salgo teniendo que poner yo de mi bolsa porque no nos alcanza, nos alcanza, si tu ves lo que cuesta un boleto de avión ida y vuelta, no nos alcanza".

Aseguró que en su caso no necesita más recursos, tiene mucho apoyo y siempre lo ha tenido de su esposo.

“Yo nunca he vivido de la política, he vivido siempre de mi esposo, en mi caso yo no necesito más”.

¿Y lo va a devolver? -el apoyo-, preguntó la reportera.

Con tono molesto la diputada inquirió: “¿Qué, qué voy a regresar?, y luego se respondió: "No te estoy diciendo que no me alcanza, no me alcanza, me ponen dinero”, reiteró.

La legisladora es presidenta de la Comisión de Minería y Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, fue presidenta del PRI municipal y ex alcaldesa de Guaymas por un breve periodo.

Durante la administración del alcalde Guatimoc Iberry González (1991-1994) fue jefa de Departamento de la Dirección de Servicios de Gobierno del Ayuntamiento de Hermosillo.

Con el ex munícipe Gastón González Guerra (1994-1997) fungió como subdirectora de Asuntos Jurídicos Externos del Ayuntamiento del Hermosillo.