Llegar a Santos es un paso hacia arriba en mi carrera: Ventura Alvarado

TORREÓN, COAH.-

Con un entrenamiento ligero en las canchas alternas del TSM, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna cerró esta mañana su preparación de cara al partido ante las Águilas del América en el debut de ambos dentro de la Copa MX en su torneo Clausura 2017.

Antes de partir a la capital del país, el defensor Ventura Alvarado habló con los medios de comunicación y se dijo listo para debutar en partido oficial con Santos Laguna, tras haber pagado su suspensión de dos partidos, además de sentirse motivado por enfrentar al equipo con el que apenas hace un mes disputó la copa mundial de clubes: “me siento muy bien, me toca del otro lado, defender otros colores y estar en el estadio donde estuve mucho tiempo, pero ahora estoy dedicado al cien por ciento con Santos, soy un profesional. Competiré con quienes fueron mis compañeros y son buenos amigos, por lo que estoy motivado”, afirmó.

En caso de llegar a marcar algún gol, el mexicoamericano no lo gritaría en el estadio Azteca, por el respeto que le tiene, pero asegura que llegar a Santos ha sido un impulso en su carrera, no un retroceso como algunos consideran: “obviamente no festejaría, le tengo respeto a América, me encantaría anotar porque ahora pertenezco a este club y haré todo lo posible para hacerlo, pero obviamente no festejaría, solamente llevaría el baloncito a media cancha y es todo. En cuanto al cambio de institución, siento que he dado un gran paso al venir para acá, lo veo como un gran avance, un paso hacia arriba”, finalizó.