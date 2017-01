Volvió el hombre récord

MELBOURNE, AUSTRALIA.-

Roger Federer pifió un par de tiros y hasta se abrumó por los nervios que sintió tras seis meses alejado del tenis, pese a toda su experiencia en el Abierto de Australia.

No hay nadie más en el circuito masculino con tanto rodaje en torneos de Grand Slam como el astro suizo, que disputa su major número 69 y que ostenta una cifra récord de 17 campeonatos.

Sirvió 19 aces y sólo cometió una doble falta al vencer ayer 7-5, 3-6, 6-2, 6-2 al austríaco Jurgen Melzer, quien como él tiene 35 años de edad. Pero Federer cedió su saque tres veces y pasó varios momentos frustrantes.

"Sentí los nervios al inicio del partido", dijo Federer. "Me sentí normal en el calentamiento. Pero luego fallé cuatro veces seguidas. Ahí me dije: 'Esto no será tan fácil como me lo esperaba".

Federer estuvo sin actividad desde Wimbledon para dar tiempo de sanar a su rodilla izquierda.

"Me costó un rato entrar en ritmo".

Por su parte, la puertorriqueña campeona olímpica Mónica Puig no perdió tiempo para llevarse su primera victoria de 2017, luego de un comienzo de año que parecía poco auspicioso.

Federer ha ganado cuatro títulos en el Melbourne Park y avanzó al menos a semifinales en 12 de los últimos 13 años, lo que lo hizo sentirse como en casa en la Arena Rod Laver.

"Es bueno jugar tenis normal de nuevo", afirmó. "Ha sido un largo camino (pero) estoy de regreso en el sorteo, lo cual es grandioso".

El suizo enfrentará a otro rival que sorteó la clasificación cuando en la segunda ronda se mida al joven estadounidense Noah Rubin, quien venció a su compatriota Bjorn Fratangelo.

Muchos jugadores entre los primeros lugares del ranking mundial descubrieron que las primeras rondas nunca son fáciles. Tal fue el caso de la campeona defensora y número uno del mundo Angelique Kerber y Stan Wawrinka, campeón del Abierto de Estados Unidos.

Kerber, la alemana que debuta como primera preclasificada en un major, sufrió para eliminar a la ucraniana Lesia Tsurenko.

Kerber ganó aquí su primer título de Grand Slam el año pasado, sorprendiendo a Serena Williams en la final después de haber levantado un match point en la primera ronda.

Wawrinka, que también alzó su primer trofeo de Grand Slam en Australia en 2014, se vio en problemas antes de eliminar al eslovaco Martin Klizan, 35 del ranking. En su primer partido de Grand Slam encabezando el ranking mundial y como cabeza de serie, el británico Andy Murray se reprendió a sí mismo por sus errores y gritó frecuentemente antes de superar 7-5, 7-6 (5), 6-2 al ucraniano Illya Marchenko.

En otras palabras, poco ha cambiado.