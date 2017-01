DJ Jackmaster relata lo ocurrido en Playa del Carmen

Los trágicos hechos ocurridos durante la madrugada de hoy en el club Blue Parrot de Playa del Carmen en Quintana Roo, alcanzaron al DJ escocés Jackmaster, quien actuaba en el festival BPM.

A través de su cuenta de Twitter, el músico relató brevemente lo que vivió en la balacera que dejó 5 muertos y 15 lesionados.

"Alguien entró al club en Playa del Carmen y abrió fuego. Entre 4 y 5 muertos y varios heridos. Quédense en su maldito hotel si están en BPM", tuiteó.

Más tarde expresó sus condolencias a los afectados por los hechos violentos.

"Es una situación muy lamentable. Todavía estoy tratando de asimilarlo. Mis pensamientos y condolencias con los afectados, posteó.

Hasta el momento se han confirmado cinco muertos y 15 lesionados luego de que el bar Blue Parrot, donde se celebrara la última fiesta del festival BMP fuera atacado a balazos la madrugada de hoy.

