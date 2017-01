Para 'Chepo', el triunfo es el primer paso

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- El entrenador de Santos Laguna, José Manuel de la Torre, valoró el triunfo obtenido por su equipo en su debut como locales, además de afirmar que ya extrañaba la competencia y el ser cobijado por la afición albiverde.

Para "Chepo", el triunfo significa el primer paso en el camino a recuperar la fortaleza que históricamente ha significado la casa de los Guerreros: "desde luego que siempre sumar de a tres es importante, más en el debut dentro de la jornada que nos corresponde en casa, pero es apenas el inicio de lo que nos hemos comprometido con la directiva, con la afición, que es el retomar lo difícil que es la plaza de Santos Laguna, la afición respondió y fue uno más en el campo", afirmó.

Respecto a las declaraciones de Carlos Reynoso, quien afirmó que el segundo gol de Santos Laguna debió ser invalidado por una mano de Jonathan Rodríguez, el estratega albiverde dijo: "siempre he sido muy respetuoso de lo que digan los demás, no he visto la repetición de la jugada, pero si hay equivocaciones a favor o en contra, así es el futbol, son elementos y circunstancias que no están en nuestros alcances y a los que hay que adaptarse".

De la Torre se limitó a declarar que las equivocaciones arbitrales son algo intrínseco en el balompié: "ustedes (los periodistas) están detrás de una televisión, el árbitro tiene unos pocos segundos para tomar una decisión y si se equivoca o interviene en alguna jugada, como pasó en el gol que nos hicieron en el que él desvió la pelota y dejó a un jugador de nosotros "bailando", es parte del futbol y si queremos poner pretextos le podemos echar la culpa a medio mundo, yo a los árbitros los dejo en paz porque no quiero distraerme con otros aspectos que no sean los que me atañen, que es el funcionamiento del equipo", confesó.

En torno a lo que le espera a los Guerreros durante la semana venidera, el técnico albiverde dijo que: "para mí todos los partidos son importantes, sean de copa, de liga, amistosos, en todos siempre hay algo qué rescatar y corregir, todo cuenta, a favor y en contra, son situaciones que valoramos mucho en el grupo, queremos empezar bien la copa, nos toca el miércoles de visita ante América, luego el sábado en Morelia dentro de la liga, ya veremos con quiénes participamos de acuerdo a cómo terminen los jugadores".

Vivir una noche en la cancha y rodeado por los aficionados, ya era una experiencia que añoraba de la Torre luego de más de dos meses sin actividad en juego oficial: "siempre se extraña la competencia, cuando te quedas fuera de una liguilla se te vuelve un tiempo interminable en el que planificas muchas cosas y circunstancias, ya cuando llega la competencia es lo que nos pone muy activos y pendientes de todos, por supuesto que se extraña", finalizó.