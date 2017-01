Para comer y sonreír mejor, inician programa de prótesis dentales

TORREÓN, COAH.-

Los diferentes programas asistenciales para grupos vulnerables en el país, no sufrirán recortes presupuestales este año, asegura la diputada federal y presidenta del DIF Coahuila, Carolina Viggiano Austria. En Torreón puso en marcha el programa 2017 de Prótesis Dentales que representarán tres mil oportunidades para personas de la tercera edad que por alguna circunstancia, carecen de dentadura.

El año pasado, el DIF Coahuila apoyó a adultos mayores con mil prótesis y debido a la necesidad que existe al respecto se decidió ampliar la ayuda.

Este programa es impulsado por el gobierno federal y el DIF genera el esquema operativo y grupos de trabajo a través de las dependencias municipales que son los receptores de las personas que tienen esta necesidad.

“Petrita” , mujer de 70 años, es una persona que el DIF Municipal apoya a través del programa AMA y ayer fue una de las que recibió dentadura completa. "Me siento joven" expresó, al empezar tímidamente a sonreír y emocionada, dio las gracias a todos los que asegura que le ayudan.

Como ella, hay cientos de personas que enfrentan esta discapacidad. La presidenta del DIF señala que no obstante, "tienen derecho a una calidad de vida mejor, no resignarse a dejar de disfrutar de los alimentos por tener que comer prácticamente papillas o comida remojada. Tampoco a marginarse por no tener dentadura y mucho menos a dejar de sonreír".

El tema de la cultura dental prácticamente no existe, junto con la edad, se da por hecho que los dientes tienen que irse cayendo y no necesariamente debe ser así, expresa.

Carolina Viggiano fue acompañada a la entrega y colocación de estas prótesis para algunas personas beneficiadas, en el local abierto exprofeso en el bulevar Constitución poniente, a una cuadra de la calzada Colón y el cual fue inaugurado.

Previamente tuvo una reunión de información con decenas de adultos mayores que han recibido este beneficio y la acompañaron para dar testimonio de la manera como cambió su vida.

Como Alma Aurora Rangel que habló a nombre de sus compañeros emocionada y agradecida, según sus palabras.

Son prótesis de calidad, se requiere realizar un diagnóstico y después de varias sesiones, las muestras y la colocación.

La ayuda es gratuita, dijo Carolina Viggiano, el programa se realiza en forma amable, considerada para los adultos mayores y sus necesidades.

El año pasado se invirtieron 6 millones de pesos en esta acción en todo el Estado y ahora en 2017, la suma será 18 millones.

En el evento, la diputada federal fue acompañada por el alcalde Jorge Luis Morán Delgado, el director del DIF Torreón Guillermo Covarrubias Castro y Marcela Cepeda, coordinadora Regional del DIF.