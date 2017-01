Durango CLAUDIA BARRIENTOS dom 15 ene 2017, 3:52am 1 de 4

Confirman filmación de dos películas

Atractivo. Varios estados buscan consolidarse como tierra del cine, un distintivo que Durango debe rescatar.

SON 'NADIE SABRá NUNCA' Y 'LET IT GO' O 'DéJALO IR'







COMENTAR El siglo dE torreón Además de la miniserie histórica 'La Revolución: la batalla de Juárez', que se empezó filmar el pasado viernes en Durango, se espera la consolidación de otros proyectos cinematográficos que impacten en la economía de la entidad. A decir del director de Cinematografía del Gobierno del Estado, Christian Sida Valenzuela, para el primer semestre del año ya se tiene confirmada la filmación de dos películas mexicanas en el estado: "Nadie sabrá nunca" y "Let it go" o "Déjalo ir". "Son las confirmadas, pero estamos apenas empezando la administración", destacó. Y aunque aún no se tiene un estimado de derrama económica por estos proyectos fílmicos, sería considerable ya que se requiere hospedaje, alimentación y otros servicios. El director de Cinematografía, quien ha sido jurado en festivales nacionales e internacionales por su trayectoria en el cine, reconoció que es difícil convencer a los productores de filmar en un lugar y más cuando no se dan incentivos económicos. De ahí que se buscará que con locaciones, logística y otros aspectos que no resulten costosos para la entidad, se pueda convencer a más productores de filmar en Durango. Asimismo, refirió que se les apoya con la reservación en hoteles, transportación, trámite de permisos y otros aspectos para incentivar la producción. En la miniserie que se empezó a filmar en Durango se contempló un presupuesto de dos millones de pesos y cuenta con financiamiento tanto de la Secretaría de Cultura como del Gobierno del Estado, como se anunció en la rueda de prensa previa al claquetazo oficial en el Centro de Convenciones Bicentenario. CHRISTIAN SIDA VALENZUELA El siglo de torreón El siglo de torreón Trabajo difícil Autoridades confiesan que: Autoridades confiesan que: ⇒ Es difícil convencer a los productores de filmar en un lugar. ⇒ Buscará que se pueda convencer a más productores de filmar en Durango. ⇒ Ofrecerán locaciones, logística y otros aspectos que no resulten costosos para la entidad.

Compartir Tweet 0



Ver más

→