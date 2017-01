Influencer JuanPa Zurita debuta en la pasarela de Dolce & Gabbana

CIUDAD DE MÉXICO.-

A sus casi 21 años Juan Pablo Zurita, mejor conocido como “Juanpa”, ha logrado grandes cosas: primero logró convertirse en una celebridad de Vine y YouTube, además de que debutó en la escritura con El estúpido libro, pero por si fuera poco ya incursionó en Hollywood al actuar en la película AirPlane Mode y está a punto de entrar en las pasarelas de la mano de Dolce & Gabbana, en la semana de la moda en Milán.

“¡No puedo creer que esté pasando esto! He querido compartir con ustedes esta enorme sorpresa. ¡¡¡Vamos a caminar en la pasarela de Dolce & Gabbana mañana!!! Esto es una locura y realmente es un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que me han ayudado a hacer esto realidad, especialmente a ti Stefano Gabbana y Domenico Dolce por esta oportunidad que me va a cambiar la vida", escribió el popular videoblogger en sus redes sociales ayer viernes; ilustra el texto con fotografías de él y los diseñadores en sus talleres.

Desde inicios de semana el viner mexicano comenzó a decirle a sus seguidores que viajaba a Milán y les tenía una sorpresa, pero hasta ahora revela cuál fue el motivo de su viaje, a tan sólo unas horas de que suba a la pasarela donde caminará al lado de nombres como Sophia, Sistine y Scarlet Stallone, hijas del actor Sylvester Stallone, Marcel Floruss, Marcus Butler, Oliver Cheshire, Pelayo Díaz, por mencionar algunos, todos ellos destacados y populares influencers.