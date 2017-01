De la Torre espera un partido muy cerrado

TORREÓN, COAH.-

Sobre arbitraje, el entrenador prefiere no hablar

Los Guerreros esperan mañana ante los Tiburones Rojos, un encuentro cerrado en la grama del Estadio Corona. El "Chepo" de la Torre lo tiene claro y exige máxima concentración a sus elementos.

"Ningún rival sale a dejarte jugar, lo que buscamos es nulificar al rival y hacerle daño, en el análisis de cómo se puede llegar a presentar, será cerrado, no creo que vengan abiertos" dijo el timonel de Santos Laguna.

El juego aéreo, es una de las preocupaciones del técnico albiverde, un arma que el "Maestro" Reinoso trabaja a la perfección, sobre todo en calidad de visitante, como será mañana.

Pero a José Manuel, tampoco le preocupa tanto el accionar de los escualos: "Independientemente de las circunstancias de cada rival, estamos nosotros, más concentrados y comprometidos con lo nuestro, más allá de lo que haga el rival".

El "Chepo" no quiso hablar del tema del "Gullit" Peña ni de la Comisión de Árbitros, ya que al no estar tan involucrado, prefiere reservarse cualquier tipo de comentario.

Sobre el mediocampista del León, que fue detenido el jueves por la noche en el Bajío al estar involucrado en un choque automovilístico y con aliento alcohólico, De la Torre se abstuvo.

"Es difícil hablar de una persona cuando no conoces las circunstancias, no sé, sería imprudente hablar de mi parte, pero siempre hay que brindar apoyo y no por ser jugador de futbol, sobre todo las personas que lo tienen muy cerca, como sus amistades y familiares, analizar lo que está pasado y si hay recurrencia".

Acerca de la situación que vive el arbitraje en México, de la Torre indicó que solamente ellos saben el porque hacen las cosas, donde los Guerreros están más metidos en sus problemas y en la vida diaria, son ajenos y solamente la dirigencia arbitral y los nazarenos, lo podrán explicar a detalle lo que sucede.