Vuelve Trump a presionar a General Motors

NUEVA YORK, NY.-

Donald Trump ofreció este miércoles una conferencia de prensa, seis meses después de la última, cuando estaba inmerso en una encendida campaña electoral en su carrera presidencial contra Hillary Clinton, donde volvió a ejercer presión sobre General Motors respecto a la deslocalización de la producción.

En la rueda de prensa, el primero en hablar fue el vicepresidente electo, Mike Pence, quien aseguró: "Nos faltan nueve días para la investidura del 45.º presidente de los Estados Unidos, para mí es todo un honor hacer el juramento para ser vicepresidente y un honor estar al lado de un presidente que hará que Estados Unidos vuelva a ser grande".

Acto seguido, Pence criticó las "noticias falsas de la prensa" y dijo que aunque siempre ha defendido la libertad de prensa, se debe ser "responsable".

Tras la breve intervención de Pence, Donald Trump finalmente tomó la palabra y se presentó ante la prensa casi seis meses después de su última aparición.

Inmediatamente, el presidente electo se refirió a las noticias sobre un supuesto reporte ruso sobre él.

"Las informaciones publicadas no se deberían haber escrito nunca ni, por supuesto, publicado. Son noticias falsas redactas por una cadena de televisión en concreto. Sin embargo, quiero agradecer a otros medios de comunicación que han sido tremendamente profesionales", dijo.

Por otra parte, señaló que: "En las próximas semanas se van a anunciar muchas buenas noticias, estos últimos días hemos estado trabajando y hablando con varias empresas".

En este sentido, mencionó a Ford o Fiat como ejemplo de las empresas que van a incrementar su producción en territorio estadounidense y llamó a General Motors para que sume a estas.

Dijo que espera que General Motors (GM) y otras empresas e industrias sigan el ejemplo de Ford -quien decidió hace unos días no invertir mil 600 millones de dólares para una planta en San Luis Potosí, México, e invertir en Michigan, EU.

"Hay mucha gente increíble que va a hacer cosas increíbles para este país. Hay un gran espíritu que nos rodea en este momento", dijo, y aseguró que se convertirá en el más grande generador de empleo.

"Hay un movimiento que el mundo no ha visto jamás, nadie lo esperaba, ni siquiera las encuestas, pero lo que pasó el 8 de noviembre fue algo muy bonito", dijo finalmente el presidente electo para finalizar su discurso inicial y dar paso a las preguntas de los reporteros.

A pregunta expresa sobre la información de la Inteligencia estadounidense sobre el reporte ruso, Trump reiteró que es "una desgracia absoluta, un escándalo total. Es totalmente falso, no se debería haber publicado nunca".

Y agregó: "Creo que Rusia y el presidente Putin han dicho que eran informaciones falsas. Yo respeto lo que dice. Si hubiera sido verdad lo hubieran dicho".

Sobre el mismo tema, Trump declaró que: "Teníamos una muy mala relación con Rusia y ahora esto va a cambiar. Nos van a ayudar a combatir al ISIS (Estado Islámico), por ejemplo. No sé como me voy a llevar bien con Vladímir Putin, espero que bien. ¿Alguien se cree que si no me cae bien no voy a ser duro con él?"

Y sobre sus supuestos vínculos con los rusos fue tajante al reiterar que no tiene nada con Rusia, "ni relaciones, ni prestamos, ni deudas, ni acuerdos. No tengo ningún asunto pendiente con Rusia".

Respecto a los posibles conflictos de interés que podrían surgir por sus negocios y su futuro cargo como presidente de Estados Unidos, enfatizó que "No quiero aprovecharme de nada, no quiero conflictos de intereses aunque legalmente puedo seguir con mis negocios. Puedo seguir gestionando mis negocios, si quisiera podría, pero no lo voy a hacer".

Así, con este propósito, el magnate cedió la palabra a una representante de su equipo legal, quien detalló que los hijos de Trump asumirán el control total de las empresas de su padre.

Asimismo Ivanka, hija del magnate también dejará su cargo en la Trump Organization para mudarse a Washington junto a su marido Jared Kushner, quien formará parte de la administración de Donald Trump como asesor presidencial y se informó que no habrá comunicación entre la Trump Organization y el equipo de presidencia de Donald Trump, evitándose cualquier tipo de injerencias.

Tras la participación de la representante legal, el presidente electo retomó la palabra y en primera instancia defendió a quienes ha designado o nominado para conformar su gabinete.

"No tenemos buenos acuerdos comerciales, por lo que he reclutado a gente inteligente que lo hará muy, muy bien", argumentó.

Preguntado por los periodistas sobre sus declaraciones previas respecto al sistema sanitario del aún presidente Barack Obama, Trump dijo:

"Los periodistas y todo el mundo deben de estar muy contentos de que acabemos con el Obamacare, el Obamacare es un desastre absoluto que está implosionando. Sinceramente, podríamos simplemente esperar y criticar y todos nos rogarían hacer algo con el Obamacare, sería lo más sencillo, pero lo que vamos a hacer es presentar un plan para derogar y sustituir el Obamacare. Vamos a aprobar una ley sanitaria para ocuparnos de verdad de la sanidad de nuestro país. El Obamacare es un problema de los demócratas y nosotros lo vamos a solucionar. Vamos a prestar un gran servicio. Vamos a presentar un plan, una sanidad que será menos costosa y mucho mejor.

Regresando al tema de las empresas que deslocalicen su producción, Trump les lanzó nuevamente la advertencia de que "Si quieres producir fuera de los Estados Unidos vas a tener que pagar unos impuestos de frontera muy grandes. Si te quieres mover, muévete de Wisconsin, a Carolina del Norte, hay muchos trabajadores estadounidenses dispuestos a trabajar (aquí)".

Sobre el muro que pretende construir en la frontera con México, el presidente electo informó que: "Vamos a negociar alrededor de un año, año y medio con México. México nos devolverá el coste del muro, de una manera u otra, se lo aseguro".

Y agregó que "el gobierno de México está siendo muy agradable, es maravilloso, no los culpo por aprovecharse de Estados Unidos. Ojalá nuestros políticos fueran tan inteligentes, pero no deberíamos haber permitido que esto sucediera. Vamos a hacer el muro y luego México nos lo va a reembolsar. Va a ser así".

Finalmente y cuestionado sobre los reportes de la intervención rusa en las pasadas elecciones de Estados Unidos, consideró que el país "no se está defendiendo bien de los hackeos, el Partido Demócrata no se ha defendido bien de los hackeos. En 90 días vamos a presentar un plan antihackeo porque Estados Unidos está siendo hackeado por todo el mundo, incluyendo a Rusia y China".

"Rusia va a respetar mucho más a nuestro país cuando yo lo lidere. Rusia no debería haber hackeado nuestra campaña y no lo va a volver a hacer. China también nos hackea. No puede seguir sucediendo. Les aseguro que Rusia nos va a respetar mucho más. Yo espero que nos llevemos bien, pero no lo sabemos", finalizó.