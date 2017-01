Así despidieron los famosos a Barack Obama

Faltan sólo nueve días para que Barack Obama deje la presidencia de Estados Unidos después de 8 años.

El presidente que contó con gran popularidad entre la comunidad artística, ofreció ayer su discurso un emotivo de despedida, mismo que derivó en que las celebridades empezaran a decirle adiós a través de sus redes sociales. Aquí algunas de las reacciones:

“Gracias por tu gracia increíble en el liderazgo y por ser un ejemplo excepcional para todos nosotros. Usted ha hecho muchos de los que estaban durmiendo, consciente - incluyéndome a mí”, expresó Katy Perry, quien dijo además estar emocionada de ver “a la generación que se acerca como usted ha dicho que es "Altruista, creativa, patriótica y cree en un país justo e inclusivo".

Madonna le dijo adiós señalando que no habría otro como él.

Cher indicó tanto a Barack como Michel que serán los custodios de la esperanza.

When The President & First Lady

Leave the White House ….

We Will be The Custodians Of HOPE