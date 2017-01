'Carmelita' se defiende de las críticas

ARCHIVO

EL SIGLO DE TORREóN

A raíz de que Carmen Salinas ha recibido cientos de críticas en Twitter porque supuestamente está a favor del gasolinazo, la actriz se ha defendido en la misma red social.

La originaria de Torreón fue cuestionada por usuarios como @mack1957 y @kioscomayor por estas declaraciones que fueron retomadas incluso por Univisión.

"Era necesario todo lo sucedido porque ya no podía estar el gobierno subsidiando tanta gasolina, el que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra, carnal, de todas formas no se acaba el tráfico", dijo Carmen en un evento del Día de Reyes.

Al primer tuitero Carmen le contestó: 'Querido Maxi, para nada estoy a favor del gasolinazo. A mí también me perjudica, estoy a favor de los necesitados, y ser su amiga", mientras que al segundo le reviró: "No, Francisco querido. No estoy a favor del alza de la gasolina, y si tengo mi auto y se poncha una llanta pago por arreglo".

En una charla con su amigo @AngelSaidK, Carmen aprovechó para hablar de la situación y agradecerle el apoyo brindado ya que él también escribió en Twitter que lo de Carmen y el gasolinazo era falso.

"Gracias, hijo. Sólo comenté lo que declaró el gobierno que retiraba el subsidio a la gasolina para apoyar a los pobres, sólo eso. Pero que enseñen dónde yo digo que apoyo el gasolinazo, no mientan. Yo apoyo a la gente pobre. No ofendan por ofender".

El tema fue retomado ayer por el programa Ventaneando. Pedro Sola también le dirigió unas palabras a Carmen dando por hecho que la lagunera sí había dicho que estaba a favor del gasolinazo.

Sola le dijo a Salinas que sí debía de preocuparse ya que con el alza de la gasolina de igual manera subirían sus costos otros productos o servicios.