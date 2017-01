'Solo estúpidos se oponen a una mejor relación con Rusia': Trump

NUEVA YORK, EU.-

El presidente electo Donald Trump afirmó el sábado que "sólo los estúpidos y los tontos" rechazarían una relación más cercana con Rusia y lució firme en su postura tras un informe confidencial sobre el reporte de inteligencia que acusó a Moscú de interferir a su favor en la elección que lo llevó a la presidencia estadounidense.

"Tener una buena relación con Rusia es algo bueno, no malo", dijo Trump en una serie de tuits. "Tenemos suficientes problemas sin tener que agregar uno más".

El magnate añadió que los rusos "nos respetarían más" bajo su gobierno de lo que lo hicieron mientras Barack Obama estuvo en la Casa Blanca.

Trump ha cuestionado en repetidas ocasiones la conclusión de las agencias estadounidenses de inteligencia de que el Kremlin interfirió en la elección de 2016, y un reporte confidencial que se le presentó el viernes aparentemente no cambió mucho su punto de vista.

El documento vinculó de manera explícita al presidente ruso Vladimir Putin con la interferencia y resaltó que Moscú tenía una "clara preferencia" por el republicano Trump en su contienda contra la demócrata Hillary Clinton.

Pero Trump tuiteó que con tantos problemas globales que enfrenta Estados Unidos, no necesita agregar a la lista una relación conflictiva con Rusia.

"Sólo los estúpidos y los tontos pensarían que es malo" tener una buena relación, señaló, al dejar entrever que su postura podría permitirle a los adversarios trabajar juntos para resolver "algunos de los muchos problemas urgentes del mundo!"

Si bien las autoridades de inteligencia repasaron sus reportes de la elección, también realizaron una perturbadora predicción: Rusia aún no termina de entrometerse en la política y toma de decisiones de Estados Unidos.

Inmediatamente después de la elección del 8 de noviembre, Rusia comenzó una campaña de "spear phishing" (un ataque cibernético directo) contra empleados del gobierno estadounidense, grupos de expertos en seguridad nacional, defensa y política exterior para intentar engañarlos para revelar sus contraseñas de email, señaló el reporte.

La evaluación fue el recuento público más detallado a la fecha de los esfuerzos rusos por hackear las cuentas de correo electrónico del Comité Nacional Demócrata y de demócratas en específico, como el jefe de campaña de Clinton, John Podesta.

La versión desclasificada señaló que el gobierno ruso filtró los correos electrónicos al grupo WikiLeaks, pese a que el fundador del sitio, Julian Assange, ha rechazado la noción de que recibió la información del gobierno ruso. El reporte resaltó que los emails pudieron llegar a través de intermediarios.

