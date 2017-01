Acepta Román Cepeda candidatura a diputación por el PRI

TORREÓN, COAH.-

Román Alberto Cepeda González recibió invitación del Partido Revolucionario Institucional para contender por una diputación local. Dijo que está agradecido por la distinción y aceptará bajo la perspectiva de un proyecto a largo plazo pues ahora lo importante para él es trabajar por Coahuila y por la unidad del PRI.

Expresó que si bien es cierto que en el lapso de un año dos meses manifestó su aspiración a la gubernatura de Coahuila, “lo he hecho con profunda responsabilidad. Pero en mi proyecto no hay cabida ni a caprichos ni a berrinches y menos a obsesiones… los tiempos no tienen que ser hoy”.

Desconoce cuándo son las fechas para los registros de los aspirantes a las candidaturas para las diputaciones locales pero indica que lo revisará.

Expresó estar agradecido con el PRI porque no solamente le extendió la invitación sino que realiza una tarea preponderante porque prevalezca la unidad y el consenso.

“Es una gran oportunidad que me da el partido, para dar muestra no sólo a Román Alberto y a la militancia, que tengan aprecio por el partido, esperar los tiempos y estar dispuestos a que si las condiciones no favorecen, estar en disposición de participar en la unificación de un proyecto para ganar, para triunfar”.