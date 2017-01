Transportistas de varios estados reclamaron 'gasolinazo' a EPN

LERDO, DGO.-

“Que chin... a toda su madre. Esto que hace es una burla a toda la nación. Nos ven la cara!, en esto necesita unirse todo el pueblo porque a todos nos afecta”, dijo Sergio Montes Orozco, transportista del estado de Chihuahua, mientras se encontraba detenido al igual que cientos de transportistas en la caseta de León Guzmán, en Lerdo.

Al igual que otros, Montes apoyó el movimiento en el que se vio inmiscuido de forma fortuita mientras llevaba leche en una pipa.

Para Manuel González Gómez transportista de Zacatecas, quien lleva sandías para Nogales, los mexicanos debemos abrir los ojos: "Debemos abrir los ojos. Como ciudadano ya estamos hartos. Los fletes son muy baratos y el poco margen que hay de ganancia pues ya se los vamos a tener que regalar y todo porque no decimos nada”.

José Luis Garay, de Mazatlán Sinaloa, quien transporta chile hasta Monterrey, Nuevo León, aseguró que la gran mayoría decidieron apoyar al movimiento contra el "gasolinazo" por las implicaciones que tendrá en los hogares de todos los mexicanos con la alza de precios en general: "Decidí unirme porque pasé en el momento y entre los compañeros transportistas nos unimos seamos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) o de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC)", dijo Garay, y aseguró: "Los del gobierno son unos bandidos y rateros que bajen los precios, porque esto no es justo. Yo creo que ya ni La Gaviota le da su apoyo a Peña Nieto y olvídense de ganar para las próximas elecciones nacionales", acotó.

José Luis Argueyes Gomez, de Laredo, Tamaulipas y quien transporta refacciones permaneció varado desde las 2 de la mañana en la caseta pero aun así apoya la postura de la Conatram. Eso sí, aseguró que esto implicaba retrasos en la entrega de los productos.

Para Gerardo García, de Guadalajara Jalisco, quien transporta leche el Gobierno toma unas decisiones sin pensar en el impacto. "No se ponen a pensar lo que van a ocasionar. Ya no son los 80's, detrás de esto está el Salinismo, pero la gente ya no somos la misma, que tope esto donde tope. A ver, ¿por qué no les quitan los bonos a los diputados, a los gobernadores que se van con lana?”, dijo.