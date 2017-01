Llega Videgaray a la SRE

TORREÓN, COAH.-

El presidente Enrique Peña Nieto dirige hoy un mensaje a la nación desde el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos.

Este es el primer acto que encabeza el titular del Ejecutivo desde hace más de una semana, periodo en el que se anunció el alza a los combustibles que ha derivado en protestas en los diferentes estados del país.

El mandatario inició con un mensaje por el año nuevo y ante los escenario adversos, “estoy plenamente convencido de que si actuamos de manera solidaria, habremos de superar cualquier reto”.

El presidente anunció que ha recibido y aceptado la renuncia de Claudia Ruiz Massieu a la SRE, por lo que hizo oficial la llegada de Luis Videgaray a la dependencia.

Peña Nieto dijo que ante el inicio del nuevo Gobierno de Estados Unidos a cargo de Donald Trump, la instrucción a Videgaray es acelerar el diálogo para que desde el primer día de la administración se puedan establecer las bases de una relación de trabajo constructiva.

Instruyó a asegurar la atención y protección a la que tienen derecho los mexicanos en el vecino país.

Otro nombramiento en el Gabinete es el de María Cristina García Cepeda al frente de la Secretaría de Cultura, tras la muerte de Rafael Tovar y de Teresa.

El mandatario procedió a tomar protesta a los nuevos funcionarios del Gobierno federal y deseó éxito en su trabajo.

Sobre la decisión del incremento al precio de los combustibles dijo comprender la molestia de la sociedad. "Comparto esta molestia que acompaña la aplicación de esta medida".

Es sin duda una acción que nadie haya querido tomar, no es una decisión fácil... no es el deseo del presidente tomar una decisión cómo esta. Pero no hacerlo, es donde apelo a que la sociedad escuche las razones.. sería aún más doloroso los efectos y las consecuencias".

"El ajuste no es resultado ni de la reforma energética ni hacendaria, refleja esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina y es una medida responsable y consistente en lo que he definido una prioridad para mi Gobierno que es preservar la estabilidad economía del país", explicó.

"El costo de no velar por nuestra estabilidad económica sería mucho más doloroso y costoso", agregó.