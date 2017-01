Agradece Trump a Ford por cancelar planta en México

El presidente electo Donald Trump agradeció este miércoles la decisión de la automotriz estadounidense Ford de cancelar sus planes para construir una fábrica en México, tal como la empresa anunció la víspera.

“Gracias Ford por cancelar una nueva planta en México y por crear 700 nuevos empleos en Estados Unidos. Esto es sólo el comienzo: sigue mucho más”, escribió Trump en su cuenta de mensajes de Twitter.

La automotriz anunció que había cancelado sus planes de construir una planta de mil 600 millones de dólares en el estado de San Luis Potosí, donde ensamblaría sus autos modelos Ford Focus.

La empresa reveló además que crearía 700 empleos adicionales para construir vehículos eléctricos e híbridos en la planta que tienen en la comunidad de Flat Rock, en el estado de Michigan.

La decisión ocurrió luego de que durante semanas Trump hubiera criticado a la empresa por su decisión de invertir en México y de transferir toda la producción de sus modelos pequeños a ese país.

El mismo martes, además, Trump advirtió a la automotriz General Motors que impondría “altas tarifas en la frontera” a los vehículos Chevy Cruze que fabricara en México y que exportara a Estados Unidos.

El director de Ford, Mark Fields, negó que la decisión de cancelar su planta en México hubiera sido tomada por las críticas de Trump, y explicó que se debía a una baja en la demanda de autos compactos.

En una entrevista con el diario The New York Times, Fields puntualizó sin embargo que avisaron a Trump antes de dar la noticia, y que tanto el presidente electo como el vicepresidente electo Mike Pence, se mostraron complacidos con la decisión.

Asimismo, Fields celebró las políticas de Trump, de menores impuestos y de impulso a la creación de empleos en Estados Unidos.

“Tenemos un presidente electo que dijo muy claramente que una de sus primeras prioridades es hacer crecer la economía. Eso debe ser música para nuestros oídos”, aseguró Fields.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow