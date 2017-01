Llega el '10' a Santos

El director técnico José Manuel de la Torre aseguró que evaluarán día a día a los nuevos jugadores del Santos Laguna y no descartó utilizar a Osvaldo Martínez el próximo sábado en la jornada 1, aunque Ventura Alvarado no podrá jugar debido a su suspensión de dos partidos.

"Ellos llegaron ayer, hicieron sus exámenes de rutina. Tienen una semana de descanso y llegan a incorporarse al equipo, fue una semana de descanso mental, más que físico, ahora se incorporan como si estuvieran en su equipo de hace tiempo, una semana no es absolutamente nada, los vamos a ir incorporando poco a poco, los conozco desde hace tiempo y son unos profesionales, iremos evaluando para ver cuándo pueden estar jugando", finalizó.

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- Los Guerreros están completos.

Mediante conferencia de prensa, ayer fueron presentados el paraguayo Osvaldo Martínez y el estadounidense Ventura Alvarado como nuevos jugadores de Santos Laguna, quienes en el auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo, se mostraron felices de haber llegado al equipo lagunero.

El paraguayo Martínez, quien llevará el número "10" en la espalda, se dijo contento por haber arribado al club lagunero, al que consideró de los más relevantes del futbol mexicano.

"Muy contento por este nuevo reto que tengo en mi carrera, muchas gracias a todos los directivos y al profe 'Chepo' por la confianza que me están dando para venir a Santos, creo que es uno de los equipos más importantes de México, siempre están peleando en liguillas, campeonatos y vengo aportar lo mío, mucha personalidad, estoy contento de llegar a esta institución", afirmó.

"Osvaldito" se dijo sorprendido por la infraestructura de Santos Laguna y lo puso al nivel de los equipos del futbol de Europa.

"Siempre supe que Santos Laguna es un equipo muy serio, donde las instalaciones son de primer nivel, hoy estaba conversando con mi esposa y le comenté que parece que estoy llegando a un equipo europeo, por las instalaciones, por todo lo que representa. Otros compañeros como 'Cepillo' (Peralta), Osmar, Darwin, que me contaron que estoy llegando a una institución muy buena y vengo a llenarme de objetivos, el mío es ser campeón, porque equipo donde jugué, me ha tocado campeonar, me queda sudar la camiseta como siempre lo he hecho", aseguró.

Para Martínez, su traspaso de América a Santos en plena competencia no se realizó de la forma correcta, pero aclaró que encontró la manera de separar su enojo de la espera por llegar a su nuevo club.

"En su momento me había enfadado un poquito la forma en que se dio, pero a la vez me puse contento, porque el ser tomado en cuenta por otro equipo antes de que acabe un campeonato también es importante. Estaba defendiendo otros colores y mi cabeza estaba en el mundial de clubes, en la final, ya cuando pasó todo eso me contacté con la gente de Santos y quedó todo arreglado. Ahora quiero ganarme la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico y lo más importante, de los aficionados", dijo.

Martínez no se concentró con América durante la final ante Tigres, decisión que atribuyó exclusivamente al cuerpo técnico de Ricardo La Volpe.

"Son decisiones del cuerpo técnico el no haberme tenido en cuenta durante los dos partidos finales, tuve que respetarlo y desde afuera apoyar a mis compañeros, alentando al equipo, lastimosamente no me tocó jugar, pero es parte de la profesión, hay que darle vuelta a la página, estoy en otro equipo y mi meta es tratar de ganar todo con Santos Laguna", sentenció.

VENTURA, LATERAL O CENTRAL

Por su parte, Ventura Alvarado se dijo "feliz y agradecido con todo el club Santos por la oportunidad y la confianza que me tienen. Vengo a dar todo, a ser un Guerrero y defender estos colores, ya tengo algo de experiencia y quiero aportar siempre con mis compañeros".

Ser un futbolista confiable y titular son las metas de Alvarado dentro de su nuevo club, esperando que las buenas actuaciones grupales lo proyecten a su equipo nacional.

"Creo que es una gran oportunidad para mí, para mostrar que si se me dan los minutos puedo jugar y hacer las cosas bien, puedo consolidarme, Santos me va a ayudar a regresar a la selección y a ir para arriba", afirmó.

Jugar como defensa central o lateral es algo que tiene sin cuidado a Alvarado, ya que se dice cómodo en ambas posiciones dentro del campo.

"Llevaba jugando de central alrededor de 8 años, ya con 'el Turco' empecé a jugar de lateral izquierdo, igual con otros entrenadores, no es algo que me incomode, el profe La Volpe, también me utilizó como carrilero, compañeros me han ayudado con movimientos, cómo marcar jugando de lateral, naturalmente fui central, pero me siento bien jugando como lateral", confesó.

El contar con apenas una semana de descanso tras la disputa de la final del Apertura 2016, no es ningún problema para el nacido en Phoenix, Arizona.

"No fue tanto tiempo, fue suficiente para recargar pilas y estar bien mentalmente, con unos días pudimos recuperarnos para estar al cien por ciento al igual que el equipo, que ya está en pretemporada. El descanso no es demasiado como para sacarnos de ritmo, ahorita vamos a entrenar y creo que nos sentimos muy bien".

Durante la presentación de los refuerzos en el auditorio del TSM, estuvo presente el vicepresidente de Futbol del club, José Riestra, y el entrenador José Manuel "Chepo" de la Torre.

Luego de leer sus respectivas biografías, se entregaron las camisetas a cada jugador, mostrando Osvaldo Martínez que utilizará el número 10 en su espalda, mientras que Ventura Alvarado lucirá el 3.

Podría debutar en la jornada 1