Pide optimismo ante la llegada de 2017

El siglo de torreón / Érick Sotomayor

Al igual que muchos mexicanos, la actriz Daniela Luján siente cierto temor ante la llegada de 2017 por el incremento a la gasolina, el gas o la luz; sin embargo, confía en que trabajando al máximo se podrá salir adelante.

"Estoy nerviosa pero trato de mantenerme optimista y de enfocarme en lo que me toca, en trabajar, en ayudar desde mi trinchera; pero sí me da miedo toda esta cuestión del aumento de los gastos y me da miedo Donald Trump.

"Espero que no nos vaya tan mal, creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidos, ser solidarios y sobre todo laborar lo más que podamos y echarle ganas", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

La artista nacida un cinco de abril estuvo de visita en la Comarca Lagunera con el fin de perfeccionar su cambio de imagen que justo hace un año le provocó ser tendencia en Twitter.

"Estuvo padre haber logrado tantas menciones en las redes sociales. Recuerdo que en enero de 2016 que me hice el ajuste de look hasta dijeron que me había hecho 80 operaciones y nada que ver. Vine sólo a retocarme el rojo de mi cabello con mi amigo Luiz Guillén", comentó.

Daniela Luján reafirmó durante la charla que hasta ahora solo se ha operado la nariz, sin embargo, dijo que jamás volvería a recurrir al bisturí.

"Estaba muy jovencita cuando me fracturé la nariz y de paso pues me la arreglaron. Estoy a favor de las cirugías pero en mi caso ya no me vuelvo a meter a un quirófano, cuando te quitan los tapones de la nariz sientes que se te sale el cerebro; es horrible", comentó.

Por otro lado, la joven mencionó que 2016 fue un año de aprendizaje en el plano personal mientras que en el profesional fue bastante fructífero.

"En el terreno de la actuación me fue muy bien, hice cinco obras, entre ellas Carrie; en cuanto a mi vida personal creo que fueron 12 meses de contrastes, aunque pienso que el mundo está diseñado para que todo resulte positivo lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de ello y de algo malo puede salir algo bueno a largo plazo", compartió.

Luján utiliza seguido sus redes sociales, hay famosos que han perdido los estribos cuando son criticados en éstas, algo que a la fecha no le ha ocurrido a ella.

"No tomo en cuenta los ataques en redes. Cuando son críticas constructivas al trabajo de uno pues si pongo atención pero de ahí en más no; no me gusta desgastarme leyendo a los 'haters'".

Por último, Daniela Luján expresó emocionada que cuenta con varios proyectos en puerta sólo que prefiere anunciarlos hasta que se lleven a cabo.

Quiere gorditas

La actriz Daniela Luján se encuentra de visita en Torreón. Llegó el día de ayer y partirá la tarde de hoy a la Ciudad de México.

Durante la entrevista exclusiva que ofreció a El Siglo de Torreón, Daniela hizo a los laguneros una petición.

"Llévenme por gorditas de harina por favor", confesó entre risas.

Daniela deseó a los habitantes de la región un 2017 lleno de amor. "Hay que luchar por nuestros sueños porque a veces le queremos dejar la carga al destino y no es así, debemos poner todo nuestro empeño en las cosas que hacemos", dijo.