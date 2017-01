Ben Affleck condiciona dirección de 'Batman'

Ciudad de méxico.- Tras protagonizar Batman Vs. Superman: El origen de la justicia, Ben Affleck nuevamente se pondrá en el traje del "hombre murciélago" en la película Justice League, y también en otra sobre el superhéroe de DC Comics, la cual tiene como nombre tentativo The Batman.

Esta última fue anunciada hace un tiempo y se sabía que el actor no sólo la protagonizaría, sino que también sería el director.

Sin embargo, eso puede que no ocurra, ya que en entrevista con The Guardian, Affleck aseguró que, pese a que es su idea ponerse detrás de las cámaras para la película, hay una posibilidad de que no sea así. "Pero no es algo establecido y no hay un guión. Si todo eso no se junta en una forma que resulte realmente buena, no lo haré", explicó el actor.

En julio pasado, Affleck reveló que ya contaba con un guión para la próxima película de Batman, pero que no estaba realmente satisfecho. "Seguimos trabajando en él y no estoy completamente feliz con lo que tenemos como para hacer la cinta, para la que tengo los más altos estándares", dijo en aquella ocasión.

"Es algo que tiene que superar una muy alta barrera. (La película) No es algo como para decir: 'Sí, eso suena entretenido, veamos cómo sale'", agregó.

Mientras el futuro para la película de Batman es incierto, la cinta Justice League cuenta con fecha de estreno: 17 de noviembre de 2017 en las salas de cine estadounidenses.

Actor y cineasta

Archivo

Muestran nuevo adelanto

Warner Bros inició el 2017 con un nuevo adelanto de la película Wonder Woman que llegará a los cines en junio.

El tráiler muestra a "Steve Trevor", un piloto que desciende en la isla Themyscira, donde habita una tribu de mujeres inmortales conocida como las Amazonas.

Ahí encuentra al alter ego de la "Mujer Maravilla", "Diana Prince", quien saldrá de su hogar para luchar en la Primera Guerra Mundial.

La cinta será dirigida por Patty Jenkins, quien saltó a la fama después de dirigir a Charlize Theron en la película Monster (2003).