Bloquean Pemex en la capital

PREVéN GASOLINEROS DESABASTO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIóN

El siglo de torreón

Desde la mañana de ayer lunes, integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Independientes de México (Conatram), así como integrantes de la Coalición de Transportistas General Francisco Villa bloquearon la entrada y salida de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex en la ciudad de Durango en exigencia de que baje el precio de la gasolina.

De acuerdo a lo manifestado por Jesús Armando Ruíz Corral, dirigente de la confederación de transportistas señalada, el bloqueo a la TAR y cierre del bulevar de la Juventud es indefinido, hasta que se les dé una respuesta a lo del precio de la gasolina.

Dijo que se buscó la forma de protestar por el aumento indiscriminado que Pemex hizo a la gasolina este año cuando durante 2016 ya había elevado los combustibles a cantidades fuera de los bolsillos de los trabajadores.

"No nos vamos a levantar de este movimiento hasta que tengamos una respuesta", dijo.

Martín Estrada Arreola, presidente de la Barra Mexicana de Abogados dijo que a este movimiento poco a poco se han sumado más organizaciones de transportistas y colegios civiles porque no sólo participan los ya señalados sino que se han sumado grupos y movimientos de taxistas.

"Vamos a estar aquí el tiempo necesario, uno, dos o tres días o muchos más, estamos listos para ello, hasta que las autoridades federales nos den una respuesta", comentó el dirigente de los litigantes y mientras dure este movimiento, no se permitirá salir a ninguna pipa de la TAR de Pémex Durango a surtir gasolina a las estaciones de servicio del municipio y de los alrededores.

Los manifestantes no sólo bloquearon la TAR de Pemex, sino que cerraron el tráfico del bulevar de la Juventud, provocando un caos vial en toda la zona.

Para mañana miércoles, de mantenerse el bloqueo que realizan los transportistas en Pemex Durango, empezará a escacear la gasolina y diésel en Durango y los municipios cercanos, reconoce Carlos Segovia, empresartio gasolinero.

"La gasolina y diésel que en estos momentos tienen las diferentes estaciones de servicio durará dos o tres días más, si no se surten en ese tiempo, entonces empezará el desabasto, pero si se vuelven a hacer las compras de pánico, en menos tiempo iniciará el problema", dijo el empresario.

Por ello hizo un llamado a los transportistas porque asegura que estas acciones lo único que están provocando es parar la operatividad de Durango porque tanto camiones, taxis, transportistas y empresas dejarán de funcionar por la falta del combustible y eso -señala- no le conviene a nadie.

Dijo que pueden existir otras formas de presionar a Pemex y al Gobierno federal, pero no es parando la operatividad del estado o del país porque en ello todos los mexicanos se ven perjudicados.

Hizo un llamado a los transportistas y organizaciones que se han sumado a este paro para que no continúen con el mismo, aunque no los llamó a dejar de manifestar su inconformidad que es la de todos los duranguenses, sólo a no detener la operatividad del estado.

Dijo que es difícil que de otros estados les surtan gasolina y/o diésel directamente a las estaciones de servicio, porque todas llegan a la terminal del bulevar de la Juventud y de ahí proceden a la distribución.

"Tenemos que movilizarnos para ver si nos pueden surtir directamente de otra terminal, pero creo que en otros estados también están tomadas", comentó.

El siglo de torreón