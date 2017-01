Los estrenos en Netflix para este 2017

TORREÓN, COAH.-

Año nuevo, propósitos nuevos, películas nuevas. Netflix sorprende a todos sus suscriptores anunciando cuáles serán sus primeros estrenos de este nuevo año, pues ya tiene preparada parte de la programación de 2017, con fechas incluidas.

Este año llega la serie de Drew Barrymore Santa Clarita Diet, la de Neil Patrick Harris Una serie de catastróficas desdichas y también regresan Stranger Things y Narcos. Además, 2017 será el año de Las chicas del cable, la primera serie de Netflix hecha en España.

En el apartado de películas destaca la presencia de Brad Pitt y Angelina Jolie, cada uno por su lado, y David Brent: Life on the Road, la cinta sobre la vida de David Brent 12 años después del documental de la BBC2 The Office.

Aquí tienes una lista de los títulos que llegan y cuáles son las fechas de los primeros estrenos de 2017. Y qué mejor forma de comenzar este nuevo año que haciendo un maratón de películas o series en la conformidad de tu casa.

-1 de enero

American Crime, temporada 2

Fleming: The Man Who Would Be Bond

-3 de enero

Shadowhunters: The Mortal Instruments, temporada 2

-4 de enero

Downton Abbey, temporada 6

-5 de enero

The Shannara Chronicles, temporada 1

-6 de enero

One Day at A Time, temporada 1

-13 de enero

Historia de un clan, temporada 1

-17 de enero

DC's Legend of Tomorrow, temporada 1

-18 de enero

You Me Her, temporada 1

-20 de enero

Frontier, temporada 1

-24 de enero

Terrace House: Aloha State, temporada 1 parte 1

-27 de enero

Degrassi: Next Class, temporada 3

*Ya disponibles:

-El club de las madres rebeldes -Qué culpa tiene el niño

-El viento se levanta

-Mercy

-Hurricane Bianca

-4 de enero

The Choice

-6 de enero

A golpe de monedas

-13 de enero

Clinical

-14 de enero

Estar o no estar

-15 de enero

Hermosa y peligrosa

-20 de enero

Take The Ten

-27 de enero

iBoy

-Stranger Things (Temporadas 2)

-Narcos (Temporada 3)

-Gypsy (Temporadas 1)

-Star Trek: Discovery (Temporadas 1)

-Death Note (Temporadas 1)

-Las Chicas del Cable (Temporadas 1)

-Lady Dynamite (Temporadas 2)

-Master of None (Temporadas 2)

-Anne (Temporadas 2)

-Okja

-Bright

-First the Killed my Father

-Mute

-The Discovery

-Our Souls at Night

-Sandy Wexler

-Naked

-IO

-War Machine