Aumenta compra de gasolina en la región

TORREÓN, COAH.-

PERSISTE ESCASEZ DE COMBUSTIBLE EN ALGUNAS ESTACIONES

En el último día del 2016, no hubo "compras de pánico" en gasolineras de Torreón, pero sí un aumento en la compra del combustible por el incremento de precios anunciado a partir de hoy 1 de enero, además de la escasez del producto que se rumora, puede agudizarse.

El Siglo de Torreón recorrió ayer, cuatro estaciones de servicios en: Carretera Torreón-Matamoros y Paseo Universidad; Revolución y Calle 22; Juárez y Calle 29 así como Diagonal Reforma y Juambelz, había pocas filas, pero con vehículos en cada una de las bombas de gasolina. Según trabajadores, la afluencia que se registró ayer 31 de diciembre, fue mayor al de cualquier otro día del año pasado.

"Hay bastante gente, más que otros días, vienen y llenan el tanque y normalmente no lo hacen, dicen que va a subir y pues es comprensible porque nunca había subido tanto", dijo una despachadora de la estación en Reforma y Juambelz.

"El flujo de gente no se ha disparado como esperábamos, pero hay mucho más, incluso que otros fines de año, nos preguntan que si va habrá desabasto y lo que les decimos es que por ahorita sí tenemos gasolina", dijo Sofía, empleada de la estación de Revolución y 22.

En la gasolinera de la Torreón-Matamoros, empleados comentaron que han tenido menor surtimiento, incluso que tienen permitida la venta de cierta cantidad, debido a que deben dejar una reserva.

"Tenemos que dejar un stock para no quedarnos sin nada, porque deben venir pipas a diario para que esté lleno el tanque de 100 mil litros que hay en la gasolinera, en el mes han venido dos pipas de prémium y ocho de magna, cuando tienen que venir dos de magna diaria, sino hasta tres, y por lo menos cada tercer día una de prémium", dijo un empleado. Aunque desconoce la problemática del desabasto, comentó que ha habido algunos conflictos entre la empresa y Pemex, además de que para surtir les piden a los despachadores pagar una cuota de 400 pesos por pipa, mismos que deberán salir de sus propinas.

"Si les hablamos a los piperos y les decimos que les vamos a dar la cuota, ellos vienen y nos surten, pero de dónde les damos, si no sacamos mucho de propinas, por eso le digo que no sé si lo del desabasto sea cierto o no".

A excepción de esta estación, en el resto de las gasolineras, los despachadores comentaron que hasta ayer contaban con abasto suficiente, sin embargo dijeron desconocer si así seguiría.