Marchesín, feliz de llegar al Nido

CIUDAD DE MÉXICO.-

El portero argentino Agustín Marchesín afirmó que entiende el compromiso que tendrá por defender los colores del América, equipo con el cual quiere crecer en lo profesional, pero también como persona.

"Mucho compromiso, mucha responsabilidad, sabiendo que llego a este equipo muy grande y eso amerita mucho compromiso contento y a la espera de lo que será el inicio de torneo", aseguró.

En declaraciones difundidas por el cuadro capitalino, el guardameta señaló que quiere emular a otros elementos que han llegado al América para trascender.

"Muchos jugadores han triunfado en distintos equipos y lo han hecho bien aquí también, hay que aprender mucho de esta clase de jugadores, con ganas de aprender y crecer como persona", apuntó.

El exjugador de Santos Laguna explicó que aportará su "granito de arena" para que América mantenga el protagonismo al que está acostumbrado.

"Feliz de llegar a semejante institución, con mucho entusiasmo, un nuevo reto personal y a nivel grupal, llego a una institución que está obligada a ocupar los primeros lugares", sentenció.

Por su parte, el también portero Moisés Muñoz aseguró que le impidieron pelear por la titularidad en el marco del club América, por lo que calificó de injusto y se despidió del conjunto capitalino.

"No me permitieron pelear por un puesto en igualdad de circunstancias, eso no me parece justo. Desde mi llegada a este club manifesté abiertamente mi cariño por esta gran institución a la que quiero y sigo queriendo desde mi infancia", manifestó.

A través de un video, aceptó que todo en esta vida es cíclico, "mi etapa en el club América terminó, es una decisión que uno nunca hubiera querido que llegara y debo seguir firme, convencido de mis ideales.

"Vestir estos colores son una de las mejores cosas que me han podido suceder en mi carrera futbolística y en mi vida personal", sentenció.

Muñoz llegó al América para el Torneo Clausura 2012, equipo con el que logró los títulos de los Torneo Clausura 2013 y Apertura 2014.

América hizo oficial la salida de Muñoz rumbo al equipo de Jaguares de Chiapas, para lo que será el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.