Exhiben fallas en el Cefereso número 7

Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los Centros Federales de Readaptación Social y Rehabilitación Psicosocial, exhibió una serie de deficiencias en la cárcel federal ubicada en el municipio de Guadalupe Victoria.

El informe 9/2016, elaborado por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indica que son cuando menos media decena fallas principales, encontradas en una serie de inspecciones realizadas a ocho penales de esta jurisdicción.

Según el informe, el Cefereso No. 7 "Nor-Noroeste", no cuenta con personal suficiente para la custodia de los 452 internos, quienes además sufren una serie de carencias.

De entrada, se precisa que las personas encarceladas no tienen acceso a actividades laborales remuneradas, por lo que están impedidos para la obtención de ingresos económicos.

Precisa, de igual forma, que la permisión para comunicarse con el exterior es insuficiente, pues además de sólo contar con 8 aparatos telefónicos, no se les permite más de una llamada telefónica quincenal de 10 minutos.

Tampoco tienen un área de ingreso adecuada, pues la certificación de integridad física de las personas privadas de la libertad de nuevo ingreso, se realiza sin privacidad, en presencia de elementos de seguridad, lo que contraviene a diversos tratados.

Sin embargo algunos de los problemas más graves tienen que ver con la atención médica.

Según el informe, su responsable indica que el personal especializado es insuficiente a grado tal que no hay servicio médico durante las noches. Además, el cuadro básico de medicamentos no se cumple a cabalidad, no supervisan los alimentos que reciben los internos y la ambulancia de traslado que tiene el penal no está equipada adecuadamente.

Cabe destacar que de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, entre enero y noviembre de 2016, los penales federales de Durango (Guadalupe Victoria y Gómez Palacio) ocuparon, con 166, el primer lugar de quejas en la entidad, una cifra que representa el 60.8 por ciento del total.

El siglo de torreón